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L’édition 2026 des Trophées ÉcoRéseau se déroulera le jeudi 11 juin au siège de la CCI Paris Île-de-France, coorganisatrice de l’événement. Pour les dix ans, cette cérémonie sera placée, pour la première fois, sous le haut patronage du Président de la République Emmanuel Macron. Découvrez les quatre nominés dans la catégorie « Initiative positive ».

Dans un monde souvent fracturé et divisé, l’entrepreneuriat peut apparaître comme une réponse concrète aux défis sociaux et environnementaux. Cette catégorie met à l’honneur celles et ceux qui, à leur échelle, transforment leurs convictions en actions utiles et durables. Environnement, inclusion, égalité ou transmission : autant d’initiatives qui cherchent à produire un impact positif et mesurable sur la société. Ce sont elles que vient récompenser le Trophée de l’Initiative positive.

Cédric Meston

Un serial repreneur. C’est sans doute l’expression la plus juste pour qualifier Cédric Meston. C’était d’ailleurs l’un des titres mis en avant lorsqu’il a fait la couverture du numéro 122 d’ÉcoRéseau Business ! En 2019, alors qu’il n’a que 25 ans, Cédric Meston cofonde HappyVore, une entreprise d’alternative végétale à la viande. En parallèle de son aventure entrepreneuriale, Cédric Meston se lance dans la reprise d’entreprises, parmi lesquelles : Jay&Joy et Bluedigo. En 2025, il décide de se consacrer uniquement au repreneuriat et quitte ses fonctions chez HappyVore. Sa plus belle reprise ? sans conteste, Tupperware France, la célèbre marque de boîtes en plastique made in France, qu’il a sauvée de la faillite en 2024 et dont il détaille les coulisses de la relance dans son ouvrage Reprise (Eyrolles). « Après la start-up nation, mobilisons-nous pour la repreneur nation ! », avait-il défendu dans nos colonnes. En effet, avec le vieillissement démographique et les milliers de dirigeants qui partiront à la retraite dans les prochaines années, nul doute que l’avenir sera tourné vers la reprise d’entreprise.

Moussa Camara (Les Déterminés)

La détermination. C’est la première chose qu’on lit dans le regard de Moussa Camara : envie profonde de faire bouger les lignes et d’abattre les barrières sociales. Né à Cergy-Pontoise (95), il grandit auprès de parents agents d’entretien – qui lui transmettent le goût de l’effort et du travail. Jeune, à l’issue d’un après-midi à aider des ouvriers sur un chantier, Moussa Camara rêve de devenir maçon. Finalement, ce ne sont pas des maisons ou des bâtiments qu’il construit aujourd’hui mais l’avenir de milliers de jeunes issus de quartiers défavorisés. Déjà engagé dans le milieu associatif, il fonde Les Déterminés en 2015. « J’avais déjà ce projet en moi », confiait-il dans le numéro 123 d’ÉcoRéseau Business, dont il faisait la Une. L’objectif ? faire de l’entrepreneuriat un levier d’inclusion économique pour tous. Concrètement, à travers un programme d’accompagnement gratuit, Les Déterminés aide les jeunes issus de quartiers à développer leur projet entrepreneurial. Aujourd’hui, le programme s’étend aussi à ceux des territoires ruraux. Dans son ouvrage Déterminé (Les Presses de la Cité), publié en 2023, Moussa Camara revient sur son parcours et partage son combat contre les déterminismes sociaux.

Salomé Berlioux (Rura)

Changer la vie des jeunes issus de la ruralité – et changer l’avis sur les jeunes issus des milieux ruraux. C’est le combat de Salomé Berlioux avec Rura, une association qui lutte contre les fractures territoriales. Ces préjugés sur « les jeunes ruraux », Salomé Berlioux ne les connait que trop bien. Elle qui a grandi dans le hameau de Neure, dans l’Allier (03), est confrontée à un véritable choc culturel lorsqu’elle débarque à la capitale pour suivre un master à l’ENS puis un master en affaires publiques à Sciences Po Paris. « Je n’avais pas lu les livres qu’il fallait lire, vu les films qu’il fallait voir », se souvient-elle dans le portrait qu’il lui est dédié dans le numéro 123 d’ÉcoRéseau Business. En 2016, elle crée Chemins d’avenirs – qui deviendra Rura. Aujourd’hui, l’association poursuit deux principaux objectifs : aider les jeunes issus de la ruralité à construire un parcours professionnel et citoyen et, plus globalement, transformer la société française au profit de la diversité territoriale. Depuis plus de dix ans, Rura a déjà accompagné plus de 15 000 jeunes, à travers un système de mentorat et des formations thématiques gratuites.

Julie Chapon (Yuka)

Impossible d’être passé à côté de la révolution Yuka. L’application mobile, qui évalue des produits alimentaires et cosmétiques, a été lancée en 2017. En moins de dix ans, elle a déjà conquis le monde entier, jusqu’à des célébrités internationales comme la chanteuse Dua Lipa qui a fait une vidéo pour vanter les mérites de l’application. Derrière ce succès, trois Français : Benoit Martin, François Martin et Julie Chapon. Pour celle qui vit aujourd’hui à New York, l’entrepreneuriat n’était pas une évidence. Mais plutôt une voie qui s’est imposée à elle lorsque l’un de ses amis, François, lui propose de participer à un hackathon. Durant tout un week-end, elle travaille sur le développement d’un objet connecté avec son ami et Benoît, le frère de ce dernier. Une évidence pour Julie Chapon qui démissionne après avoir remporté le hackathon. À l’origine, Yuka est une application dédiée à l’alimentation, qui aide les consommateurs à mieux choisir leurs produits en scannant leur code-barres. Elle attribue une note sur 100, accompagnée d’explications sur leur composition. Depuis, elle s’est étendue aux cosmétiques et est devenue, en 2023, une entreprise à mission. Et pour cause : Yuka a contribué à ce que de nombreuses marques revoient leurs recettes pour obtenir une meilleure note dans l’application, comme le révélait Julie Chapon dans le numéro 119 d’ÉcoRéseau Business où elle faisait la couverture.