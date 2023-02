Temps de lecture estimé : 1 minute

L’annonce d’un texte législatif permettant de favoriser l’industrie verte, par notre Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, est une excellente nouvelle.

La France peut devenir le champion du monde de la production décarbonée et des industries utiles à la préservation de l’environnement. C’est un effort considérable qui est nécessaire pour produire mieux et plus près des lieux de consommation.

Pour ce faire, il faut une double mobilisation: celle des esprits et celle des moyens financiers. C’est là où le bas risque de blesser au moment où l’on dépasse les 3000 milliards de dette avec une inflation qui dérape. Mais faire le pari de l’industrie verte vise à démontrer que le moteur de l’écologie n’est pas la décroissance mais au contraire la croissance verte.

On peut parler énergie renouvelable à longueur de discours mais rien n’existera de vertueux si l’industrie française ou européenne n’est pas capable de fabriquer les éléments nécessaires à la production de cette énergie.

Les paradigmes des panneaux solaires devraient nous inspirer, afin de ne pas renouveler la même erreur qui veut que la Chine fabrique, aujourd’hui, la quasi-totalité de ces équipements dans des conditions sociales et environnementales déplorables. Verdir notre industrie et fabriquer en France les éléments d’une consommation plus protectrice de notre planète et de notre santé, voilà un magnifique projet collectif!

Cette future loi sur l’industrie verte peut porter cette ambition et donner du sens au renouveau de l’industrie française que nous sommes nombreux à appeler de nos vœux.