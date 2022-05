Temps de lecture estimé : 1 minute

Trop souvent, nous acceptons d’importer des produits qui ne respectent pas les normes que nous nous sommes imposées à nous-mêmes.

Cette pratique, qui relève sans doute d’une forme de masochisme, vient nuire gravement à notre bonne santé et participe au déséquilibre de la balance du commerce extérieur.

De plus, le producteur français ne comprend pas que certaines normes sanitaires, environnementales pour ne pas parler des normes sociales lui soient imposées et ne soit pas exigé d’un produit concurrent « made in ailleurs ».

Comment accepter que l’on importe des roses d’Amérique du Sud infestées d’un pesticide interdit en Europe au nom de la protection de la nature et de la santé ? Le consommateur qui se croit protégé par nos normes sait-il qu’il ne l’est pas de la part de certains produits importés ? La réponse est évidemment non…

Pourtant, il est vrai que dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, la France se bat pour ce qu’il est aussi convenu d’appeler la clause miroir. « La France, en tant que grande nation agricole a un rôle de fer de lance […] On ne peut pas demander à nos éleveurs et producteurs de respecter des exigences toujours plus grandes et en même temps ne pas exiger la même chose pour les produits importés du reste du monde. Si on ne fait pas la transition écologique partout, on ne la fera nulle part. La réciprocité des normes est un enjeu de protection écologique et de souveraineté alimentaire, et c’est aussi un outil de justice commerciale », rappelait Clément Beaune, le ministre en sursis des Affaires européennes.

« Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? », questionnait, chaque matin, la marâtre de Blanche Neige, qui ne souffrait aucune concurrence.

Saurons-nous imposer ces désormais fameuses clauses miroirs pour garantir une concurrence plus équitable ?

Pour vous je ne sais pas, mais pour moi il est temps d’adopter un principe simple et juste : imposer aux produits importés le respect des mêmes normes que celles qui pèsent sur les produits « made in France ».