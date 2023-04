Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’Association Les Rebondisseurs Français. Au menu cette semaine : les restaurants, échouer et rebondir !



Cobiscol sur le carreau (de chocolat)

Après 45 ans au service de ses clients, Cobiscol n’est plus à la fête. Dans ce monde de brutes, les douceurs rhodaniennes tirent leur révérence. Les chocolats à moindre coût ont pris un coup et restent sur le carreau.

Face à l’inflation et aux successions de crises, l’entreprise est placée en liquidation judiciaire : c’est la faim ! En cause notamment, d’après Xavier Sabarly, le dirigeant, les banques qui n’ont rien mis sur la table(tte) et qui n’ont pas souhaité alimenter l’entreprise. Résultat ? La société passe à la casserole, les salariés vont déguster et, cerise sur le gâteau, l’entrepreneur se fait sucrer son gagne-pain à 55 ans. Cette pépite locale a été dévorée et en garde un goût amer. Mais rebondir se savoure avec le temps…

Un restaurant sur la paille

La célèbre chaîne de restaurants Courtepaille a demandé il y a quelques semaines sa mise en redressement judiciaire. Les établissements vont-ils définitivement être sur la paille en 2023 ? Mise à mal par la crise covid, l’entreprise déguste aujourd’hui à cause des effets de l’inflation. Entre la flambée du coût des matières premières, de l’énergie et la baisse de fréquentation, l‘enseigne créée dans les années 1960 et qui compte aujourd’hui 200 restaurants se porte mal.

Le groupe a déjà vécu divers rebonds : lancé par Jean Loisier en 1961, puis vendu en 1970 à Novotel, des fonds d’investissement ont pris le relais dans les années 2000. Après un dépôt de bilan en 2020, Courtepaille a été avalé par Buffalo-Grill (Napaqaro) son concurrent. Mais aujourd’hui, le modèle ne fait plus recette : la chaîne se retrouve donc sur le grill.

Innovations rebondissantes dans la restauration

Tandis que des établissements ferment et que d’autres ouvrent, certains tentent de se démarquer.

Ainsi, l’établissement parisien Aupa Caminito voit sa clientèle se diversifier (et même faire un détour avec ses (po)potes spécialement pour la dégustation) à la suite du développement de sa singularité culinaire : le croger. Ce burger croissant se décline selon l’humeur du chef aux saveurs de France, mais pas que !

Dans la Manche aussi on joue la carte de l’originalité pour inciter les consommateurs à changer de crèmerie ! L’En bar quai propose de retrouver ses plats cuisinés préférés à toute heure du jour et de la nuit grâce à un distributeur fraîchement installé devant l’établissement. Un concept qui devrait faire recette.

Les restaurateurs sortent de leur cave pour décrocher les étoiles malgré la conjoncture. Espérons qu’avec cette capacité à rebondir, le succès soit au menu !