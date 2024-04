Temps de lecture estimé : 2 minutes

Macron à Vassieux-en-Vercors : mémoire douloureuse et météo capricieuse • Emmanuel Macron s’est rendu mardi à Vassieux-en-Vercors (Drôme) pour présider une cérémonie d’hommage aux résistants et civils tués il y a 80 ans. C’est la première fois qu’un président visite officiellement le village pour rendre hommage aux maquisards du Vercors. Une grande arche blanche et des chaises ont été installées pour l’occasion malgré les prévisions de temps froid et humide. Des jeunes étaient également présents pour lire des textes et les noms des victimes. Emmanuel Macron a quant à lui présidé une cérémonie commémorative accompagnée d’un discours très attendu par les riverains. Enfin, parmi les 700 invités, les habitants de Vassieux-en-Vercors et des représentants de villes « Compagnon de la Libération » étaient présents. Rappelons d’ailleurs que la date, du 16 avril, marque le début de l’offensive allemande contre le maquis du Vercors en 1944.

Rémunération en or pour le PDG de Stellantis : les actionnaires aux premières loges • Les actionnaires de Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial, ont validé à 70 % la rémunération de leur directeur général, Carlos Tavares, lors d’un vote non contraignant ce mardi. Tavares pourrait ainsi toucher jusqu’à 36,5 millions d’euros, selon le rapport financier annuel. Ce montant comprend alors une prime de 10 millions pour la « transformation » du groupe, ainsi que des pensions de retraite et des bonus liés à des objectifs pour 2025. Malgré les critiques, Stellantis justifie de son côté cette rémunération en la comparant à celles de multinationales américaines. Enfin, le vote, purement consultatif en raison du statut néerlandais de la société, suscite tout de même des réserves, notamment de la part de certaines agences de conseil. Pendant ce temps, les critiques pleuvent, qualifiant le salaire de Carlos Tavares de « choquant » et « scandaleux ».

La Chine : en croissance, mais sans éclat… • La Chine annonce une croissance de 5,3 % de son PIB au premier trimestre malgré les difficultés économiques auxquelles elle fait face. En effet, les experts anticipaient en moyenne une progression de 4,6 %, alors que Pékin visait « environ 5 % » pour l’année, bien en deçà des performances passées. Même si ce chiffre est enviable pour beaucoup, il représente le rythme le plus bas du pays depuis 1990, hors période de covid. De son côté, le gouvernement chinois se félicite des mesures de soutien à l’économie, bien que la consommation et l’investissement immobilier freinent la croissance. Enfin, la reprise économique en Chine est mitigée, avec des secteurs en difficulté malgré quelques signes positifs du côté des services.

La fin des primes pour l’emploi des jeunes : le gouvernement serre la vis • Le ministère du Travail a proposé mardi, un décret qui vise à annuler l’aide de 6 000 euros aux employeurs recrutant des jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation, à partir du 1er mai. Seuls les apprentis en formation initiale bénéficieront désormais de cette aide. Cette décision marque alors la fin des mesures du « quoi qu’il en coûte » mises en place pendant la crise sanitaire pour stimuler l’emploi des jeunes. Rappelons, que le gouvernement cherche à économiser 200 millions d’euros, et ce, même en remettant en question l’efficacité de ces primes en période de forte demande de main-d’œuvre. Les réactions des patrons sont vives, la CPME dénoncent notamment une erreur dans un contexte économique tendu où le chômage des jeunes pourrait considérablement augmenter.

Record de saisie de méthamphétamine aux Philippines : Marcos salue l’absence de fusillade • Le président philippin Ferdinand Marcos a qualifié la récente saisie de près de deux tonnes de méthamphétamine, d’une valeur de 230 millions de dollars, de la plus grande confiscation jamais réalisée dans le pays. Inspectant la cargaison à Alitagtag, il a grandement loué la méthode pacifique des forces de l’ordre lors de l’arrestation du conducteur, soulignant ainsi l’absence de victimes. A noter que cette saisie intervient dans un contexte de lutte contre la drogue persistante, initiée sous l’ancien président Rodrigo Duterte et ayant entraîné la mort de milliers de personnes. Ainsi, depuis l’arrivée de Marcos au pouvoir en 2022, plus de 600 personnes sont décédées dans des affaires liées à la drogue.

Crédits : shutterstock