Temps de lecture estimé : 2 minutes

400 000 entretiens gratuits pour préparer sa retraite · Face à la bureaucratie, face aux normes, beaucoup de pré-retraités paraissent perdus. Difficile de remplir le bon dossier et de cocher la case juste, surtout lorsqu’on ne bénéficie pas d’une certaine compétence numérique. Heureusement, le régime complémentaire Agirc-Arrco a décidé de « remettre de l’humain » au cœur du système, avec un accompagnement dédié pour préparer au mieux sa retraite. Objectif : doubler le nombre de rendez-vous par rapport à l’année 2023. Plus de 600 lieux d’accueil maillent le territoire, entre villes et ruralités. Saluons cette initiative louable.

Finlande : un « conservateur » élu à la présidence · Alexander Stubb a finalement remporté l’élection face à son adversaire issu des rangs écologistes (51,6 %). « C’est tout à fait incroyable qu’un pays de la taille de la Finlande puisse organiser des élections aussi justes et honnêtes dans ce contexte de politique de sécurité », a indiqué le gagnant de l’élection. Alexander Stubb prendra ses fonctions début mars. Si le président finlandais dispose de pouvoirs limités vis-à-vis du gouvernement, il demeure à la tête des armées et de la diplomatie du pays.

Tod’s quitte la bourse · La célèbre marque italienne Tod’s ferme la porte du monde boursier. Un départ en catimini qui s’explique en réalité par un rapprochement avec LVMH. Le fonds d’investissements L Catterton, très proche de l’univers du géant français, s’apprête en effet à acquérir 36 % du capital de ce géant de la chaussure de luxe. M. Diego Della Valle, 70 ans, propriétaire de l’entreprise, indique au Financial Times être prêt à céder son entreprise « à son ami Bernard Arnault ».

Le secrétaire américain à la Défense en soins intensifs · Tandis que Joseph Biden semble en très mauvaise posture mentale, son ministre de la Défense, Lloyd Austin, a été admis dimanche 11 février à l’hôpital en raison « d’un problème urgent de vessie ». M. Austin avait récemment été opéré d’un cancer de la prostate sans aucunement prévenir la Maison-Blanche… « Je présente mes excuses à mes collègues et à la population américaine », déclara alors Lloyd Austin, visiblement conscient de son erreur.

Édouard Philippe juge « surprenante » la composition du gouvernement · Il ronge son frein. Alors que Gabriel Attal est plus populaire que jamais dans les rangs de la macronie, Édouard Philippe doit observer, assez impuissant, la marche d’un pouvoir qui s’éloigne de lui. Dans l’hebdomadaire centriste La Tribune Dimanche il indique trouver « surprenante » la composition du nouveau gouvernement, pointant du doigt les ministres Rachida Dati et Amélie Oudéa-Castéra. Le maire du Havre ne va pas plus loin dans la critique et préfère miser sur un avenir gagnant… Vers 2027 : « Tous les jours, je pose l’équation dans ma tête de comment la battre. Et ce n’est pas simple ».