Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 29 avril

> La fermeture éclair a 110 ans !



Le 29 avril 1914, un brevet d’invention est accordé à Gideon Sundbäck pour la fermeture à glissière ou fermeture éclair. Un bel outil qui continue encore aujourd’hui à nous simplifier la vie !

Mardi 30 avril

> Future of DOOH

Ce sont près de 200 personnes du secteur (agences, annonceurs et prestataires) réunies pour un moment d’échanges et de networking, qui vous attendent ce 30 avril au Comet Bourse. Au programme cette année, des panels, keynotes et interviews qui permettront d’évoquer des sujets comme le développement du programmatique DOOH, l’impact de l’IA sur le OOH, la vague retail media in-store, le sujet de la mesure carbone et l’événement des JOP de Paris. Lien.

Mercredi 1er mai

> Concours Lépine 2024



Véritable référence dans le monde de l’Invention depuis 1901, le Concours Lépine a su rester un tremplin et un label d’excellence pour l’industrie française. Depuis sa création, des milliers d’inventions, des plus extraordinaires aux plus surprenantes ont vu le jour et pris forme dans les allées de ses Concours-Expositions. ne loupez donc pas l’édition 2024 ! Du 1er au 12 mai, à la Porte de Versailles à Paris.

Jeudi 2 mai

> After Work spécial VivaTech Tour



VivaTech Tour à Bordeaux avec La French Tech Bordeaux vous donne rendez-vous le 2 mai au MamaWorks dès 18 h ! L’objectif : vous faire gagner du temps et bien préparer VivaTech ! Pour ceux qui n’ont pas déjà leurs places, vous pourrez également remporter des invitations gratuites pour VivaTech 2024 !

Vendredi 3 mai

> Journée mondiale de la liberté de la presse



Samedi 4 mai

> Il y a 120 ans Charles Rolls et Henry Royce s’associaient…



En effet, c’est le 4 mai 1904 que Charles Rolls et Henry Royce se rencontrent dans un hôtel de Manchester, de cette rencontre et association naît la compagnie Rolls-Royce, emblème de l’automobile à la british.

Dimanche 5 mai

> Journée du Patrimoine mondial Africain