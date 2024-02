Temps de lecture estimé : 2 minutes

Opération sauvetage pour Boeing • C’est la Bérézina chez l’avionneur américain ! Alors que Boeing perd peu à peu la confiance des compagnies, ses frasques continuent d’affoler la toile. Lundi dernier, un morceau d’aile d’un Boeing 757 200 s’est arraché en plein vol. Ce nouvel épisode vient s’ajouter aux pertes de portes, aux fissures sur le cockpit ou encore aux moteurs en feu qui décrédibilisent l’entreprise depuis le début de l’année. Alors – état de crise oblige – Boeing a décidé de communiquer. Concernant son 739 Max 9, le directeur général du marketing pour la région Asie-Pacifique Dave Schulte, l’affirme : « C’est l’avion le plus sûr que l’on puisse trouver ». Mais aux mots, les investisseurs, compagnies aériennes et voyageurs, préfèrent l’action. Dont acte pour Boeing qui vient d’annoncer le départ du responsable du programme 737 Max. Le comité prévoit aussi de réorganiser la direction de sa branche « aviation civile ».

Des Citroën pas vraiment Citroën • Stellantis a stoppé sa production russe. Pourtant, son usine à Kalouga (Russie centrale) continue de sortir des voitures. Des Citroën C5 Aircross, selon Reuters. Les opérateurs russes de l’usine se seraient associés à une entreprise chinoise en 2023 pour fabriquer des nouvelles versions de modèles Citroën. En décembre dernier, 42 de ces véhicules C5 auraient été envoyés en kits depuis la Chine pour être assemblés à Kalouga. Le directeur général de Citroën, Thierry Koskas, a réagi : « Ce n’est évidemment pas du fait de Citroën, et le sujet est en cours de discussions, nous espérons le résoudre rapidement ».

Perte record pour la BCE en 2023 • Les taux directeurs ont aussi fait mal aux institutions. Après deux décennies de bénéfices substantiels, la BCE vient d’annoncer une perte de 7,9 milliards d’euros (avant déblocage de provisions). À l’arrivée : environ 1,3 milliard d’euros de pertes ! Pas de panique pour autant, la situation économique n’empêchera pas l’Institut de Francfort de mener la bonne politique monétaire. Une banque centrale peut tout à fait fonctionner avec des fonds propres négatifs. Et pour la suite, l’institution se veut même rassurante : « Si la BCE est certes susceptible de subir des pertes dans les prochaines années, elle devrait par la suite renouer avec des bénéfices soutenus ».

N’est pas Carrefour qui veut ! • Mardi dernier, Carrefour a publié ses résultats. Une hausse de 23 % de son bénéfice net par rapport à 2022. Le temps d’une journée, le géant de l’alimentation est devenu la locomotive du CAC 40. Alors, passer après ça, c’est souvent compliqué. Demandez à Auchan qui vient de publier des résultats bien plus moroses. Une perte nette de 379 millions d’euros sur l’ensemble de l’année dernière. L’entreprise du groupe Mulliez avait pourtant réalisé un bénéfice de 33 millions d’euros en 2022. « Une année difficile dans un contexte difficile », justifie Ludovic Delcloy, le directeur financier d’Auchan. Le groupe aurait subi de plein fouet les changements de comportements des consommateurs dus à l’inflation. Pour rappel, Auchan a récemment racheté 70 supermarchés, 26 hypermarchés de la marque Casino. Ce n’est pas le moment de faillir !

Crash test raté pour la première route solaire de France • La route solaire de Tourouvre (Orne) promettait monts et merveilles. Inaugurée en 2016 par Ségolène Royal, elle devait montrer la voie à d’autres projets du même type. Pourtant, 8 ans plus tard, l’axe est sur le point d’être démantelé. Les résultats se sont montrés tout simplement décevants. Entre 2016 et 2019, les panneaux solaires qui jalonnaient la route ont décrépi. Puis ceux qui les ont remplacés à partir de 2020 n’ont guère fait mieux. Clap de fin donc, pour un projet ambitieux qui aura quand même eu le mérite d’aider la science à améliorer ses technologies photovoltaïques.

crédits : shutterstock