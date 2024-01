Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le trafic aérien se porte très bien… • Il rattrapait son retard depuis trois ans et le voilà enfin totalement remis ! Le trafic aérien en France a retrouvé en décembre 100 % de son volume de 2019, soit la dernière année de référence avant la pandémie. Voilà de quoi lancer une année 2024 qui pourrait bien être celle de tous les records dans le secteur. Notamment grâce aux Jeux olympiques et paralympiques.

… Mais Boeing a du plomb dans l’aile ! • Le constructeur américain essuie nombre de déboires. Début janvier, la porte de l’un de leur 737 MAX 9 s’est ouverte en plein vol. Alors, pour garantir la sécurité des voyageurs, l’agence américaine de régulation de l’aviation civile (FAA) appelle toutes les compagnies qui volent grâce aux appareils de Boeing à vérifier les portes de leurs avions. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs fait état de « boulons mal vissés ». Tout le secteur aérien se méfie, et cette turbulence profite à Airbus qui continue de distancer Boeing sur le marché aéronautique.

Les Français manquent de culture financière • Le phénomène n’est pas nouveau. Il est même souvent déploré par nos confrères. Alors, l’application sociale d’investissement Goliaths a mené une étude. Selon eux, 73 % de nos concitoyens n’ont pas la culture financière assez aiguisée pour prendre des décisions éclairées concernant leur argent. Le sondage fait aussi état d’un manque de confiance envers les courtiers et autres applications d’investissement. Les Français semblent vouloir poursuivre leurs placements plus sûrs, mais peu rémunérateurs. Et ce, malgré l’inflation.

Unibet bientôt sous pavillon français ? • La Française des Jeux vient d’annoncer le projet d’acquisition du suédois Kindred, pour une valeur de 2,6 milliards d’euros. Le groupe nordique possède 32Red et Unibet, deux piliers du secteur du jeu d’argent en Europe. Avec cette nouvelle acquisition, la FDJ compte ainsi diversifier son activité et élargir son champ d’action. Jusque-là, la part de son chiffre d’affaires réalisée à l’étranger n’excédait pas 2 %. Avec Kindred, elle pourrait s’envoler jusqu’à 20 %. Cet élan d’ambition est salué par les marchés boursiers qui ont fait grimper le cours de la FDJ de 7 % hier, à la mi-journée.

La Société Générale épinglée pour « pratiques commerciales trompeuses » • La Répression des fraudes a condamné SocGen à 4,5 millions d’euros d’amendes. L’institution reproche à la banque des « prélèvements de commissions d’intervention non justifiées » entre 2019 et 2021. La Société Générale a reconnu les faits et assure avoir remboursé tous les clients lésés. Elle dénonce une « erreur de paramétrage informatique dans l’application de commissions d’intervention » et ajoute que le problème est réglé. Il faudra tout de même s’acquitter de cette sanction financière !

Philippe Croizon veut améliorer le stationnement des personnes handicapées • Voilà une nouvelle aventure pour celui qui ne s’arrête jamais ! Philippe Croizon et son associé Thierry Garot lancent Very Important Parking, une appli de stationnement destinée aux personnes en situation de handicap. Et comme tout projet entrepreneurial, cela part d’un constat : « Je galérais pour me garer et tournais en rond », confesse-t-il. La première version de l’application est désormais disponible sur l’App Store et Google Play. Et pour la suite, Philippe Croizon reste fidèle à ses valeurs : « Dans les prochaines versions, nous allons ajouter les stations de montagne, les toilettes… Comme pour mes aventures, on va aller au bout et montrer à tout le monde que c’est possible ».

