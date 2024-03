Temps de lecture estimé : 2 minutes

La douzième édition du classement Choiseul 100 • L’Institut Choiseul vient de publier son classement annuel des 200 jeunes décideurs qui « font l’économie française ». À la première place : Guillaume Borie, le PDG d’AXA France. Virginie Courtin (Clarins) et Jonathan Cherki (Contentsquare) complètent le podium. À noter également : le classement de Choiseul est composé à 40 % de femmes. Un bel indicateur du changement de paradigme dans les directions économiques nationales.

Nissan voit grand et loin ! • D’ici à 2026, le constructeur japonais veut vendre 1 million de voitures de plus qu’aujourd’hui. L’idée ? Retrouver ses volumes de ventes d’antan, ceux qui ont fait la renommée de la marque. Nissan veut aussi améliorer sa marge opérationnelle et atteindre les 6 % (contre 4,8 % actuellement). Pour ce faire, le constructeur prévoit de lancer 30 nouveaux modèles dans les trois prochaines années, dont 16 électrifiés.

La France et le Brésil unis pour la transition écologique • Lula et Emmanuel Macron main dans la main pour soutenir la transition écologique brésilienne ? C’est l’image que l’on pourrait voir dans les prochains jours. Le dirigeant français, actuellement en Guyane, prévoit de rendre visite à son homologue brésilien pour appuyer son plan de transition écologique. Une rencontre placée sous le signe de la bioéconomie donc, mais aussi de sujets géopolitiques plus épineux. Emmanuel Macron prévoit de mettre au clair la position de Lula sur les conflits en Ukraine et à Gaza.

David Layani veut sauver Atos ! • Le premier actionnaire d’Atos vient de dévoiler ses recommandations pour extirper le groupe d’une mauvaise passe. Il a ainsi appelé à stopper tout projet de cession : « Ce n’est pas au moment où l’on doit se réinventer et repartir qu’il faut vendre ses bijoux de famille. » Dans ce plan, le projet de revente de BDS (l’outil de data et de cybersécurité d’Atos) ne serait donc plus d’actualité. De son côté, Atos dit avoir pris note des propos de David Layani. La société indique qu’elle examinera ses propositions quand elles seront soumises au Conseil d’administration. En attendant, le cours de l’action remonte…

L’UE braque son DMA sur Apple, Alphabet et Meta ! • La nouvelle arme de dissuasion de l’UE entre enfin en vigueur. Le règlement sur les marchés numériques (DMA) devrait permettre de mieux réguler l’activité des géants américains sur le sol européen. « Nous pouvons déjà observer des changements sur le marché. Mais nous ne sommes pas convaincus que les solutions proposées par Alphabet, Apple et Meta respectent leurs obligations », a d’ailleurs déclaré lundi le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton. La Commission européenne va ainsi se pencher sur le sujet avec plus d’assurance, forte de ses nouvelles règles qui pourraient bien sanctionner très sérieusement les agissements non-conformes.

