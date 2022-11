Temps de lecture estimé : 1 minute

« En 2021, en moyenne chaque semaine, un salarié sur cinq a télétravaillé », rappelle l’Institut de la statistique et des études économiques (Insee). Depuis la pandémie covid-19 – et son lot de confinements – les salariés français ont pris l’habitude de travailler à distance. L’heure de gloire des visioconférences (Teams, Zoom and co). Un bouleversement parfois difficile à appréhender pour les managers, et entre collègues, est-ce plus difficile de travailler collectivement à distance ? Et surtout, quel effet sur les risques de conflit ? Nous vous posons la question.

Selon vous, le travail à distance augmente-t-il le risque de conflit en entreprise ?

À retrouver, un Grand angle, sur la communication entre collaborateurs, dans le n°95 d’ÉcoRéseau Business, dans les kiosques courant décembre.