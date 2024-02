Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les tarifs d’autoroute augmentent encore • Préparez-vous à ouvrir grand le porte-monnaie pour les prochaines vacances, car les tarifs des péages d’autoroutes ont subi une nouvelle hausse annuelle, en moyenne inférieure à 3 %. Cependant, les autoroutes récentes des années 2000 connaissent une facture plus salée avec une augmentation moyenne de 4,6 %. Sur certaines portions, la barre des 5 % est même franchie, avec des hausses de 5,3 % à 5,8 %. L’ancien ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, avait promis une hausse « inférieure à 3 % » pour 2024, en grande partie tenue pour les concessions historiques. À noter que les disparités en termes d’augmentation s’expliquent en grande partie par les contrats, avec des hausses encadrées différemment.

Contrôleurs sur les rails de la révolte • Les contrôleurs de la SNCF menacent de perturber le week-end du 16 au 18 février, aligné avec les vacances scolaires dans plusieurs régions. Le Collectif national ASCT, formé en marge des syndicats, se mobilise via Facebook pour des hausses de salaires et une meilleure prise en compte de la fin de carrière. Sud-Rail et CGT-Cheminots déposent également des préavis de grève pour le week-end, couvrant les départs en vacances. À noter que les revendications incluent aussi la promesse non tenue de deux contrôleurs par TGV ainsi qu’une prime de travail revalorisée. Enfin, la CFDT-Cheminots critique également l’accord de sortie de crise de 2022.

L’Industrie en montagnes russes, du rebond au déclin • L’Insee a dévoilé des données contrastées sur la production industrielle en décembre. Avec une augmentation de 1,1 % sur un mois, la production industrielle et manufacturière a connu une ascension, pourtant les chiffres de novembre ont été révisés à la baisse. Sur un an, le quatrième trimestre a enregistré une hausse de 1,1 % pour l’industrie et 0,3 % pour la production manufacturière. Les industries agroalimentaires ont rebondi de 1,5 %, tandis que les matériels de transport ont accéléré de 1,6 %. Enfin, l’Insee met en garde contre la pression sur la production due aux coûts énergétiques élevés, et souligne des baisses significatives dans certaines branches intensives en énergie par rapport à 2021.

Alerte Rouge pour la sécurité industrielle en France • La Cour des Comptes pointe du doigt les « insuffisances » du contrôle de l’État dans la prévention des accidents industriels, et s’inquiète des risques liés aux phénomènes naturels. En 2021, 20 848 sites industriels à risque ont été recensés, mais l’État ignore cependant le nombre total de sites classés « protection environnement » en raison d’un manque de recensement complet. Malgré 739 accidents recensés entre 2010 et 2020, les avancées post-accidents tardent à se concrétiser. Le rapport appelle à un bilan global 20 ans après l’incident AZF et critique les moyens insuffisants de la police environnementale, notamment face à de nouveaux secteurs tels que l’éolien et l’hydrogène. La Cour exhorte à une meilleure gestion des risques climatiques, soulignant le flou des règles dans le contexte du dérèglement climatique.

Le Crédit Immobilier en France : la grande pause à 129,5 milliards d’euros • En 2023, les nouveaux crédits immobiliers en France ont chuté au niveau le plus bas en huit ans. Ils se chiffrent à 129,5 milliards d’euros, malgré une stabilisation des taux d’intérêt. La Banque de France rapporte que depuis 2015, où les taux étaient plus bas, on n’avait pas enregistré un montant aussi bas, avec 120 milliards d’euros accordés. La hausse des taux, la prudence des banques face à la demande et l’impact des hausses salariales limitées ont contribué à cette baisse. Le marché, autrefois florissant, a marqué une pause significative, reflétant une nouvelle fois la réalité financière pour les ménages français.

crédits: shutterstock