Temps de lecture estimé : 2 minutes

Bardella veut son « big-bang » ⸱ Autorité, autorité, autorité. Le mot est martelé et sera probablement l’alpha et l’oméga de la méthode RN. Lors de sa conférence de presse programmatique, Jordan Bardella indique ainsi vouloir une école de la République centrée autour de « l’uniforme » et de « l’interdiction du téléphone portable ». Le vouvoiement sera remis à l’honneur. En outre, Jordan Bardella a appuyé sa volonté d’effectuer un « audit des comptes de la Nation », tout en décrétant une « pause réglementaire » vis-à-vis des normes européennes. Bonne nouvelle enfin : les corps diplomatiques et préfectoraux, supprimés par Emmanuel Macron, se verraient rétablis. Le président du RN évoque également des hausses de salaires temporairement exonérées de cotisations sociales et une réforme des droits de la succession, thème porté par son allié Éric Ciotti.

L’UE réfléchit à sanctionner Apple comme jamais ⸱ La Commission européenne indique qu’Apple risque une amende pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial (383 milliards de dollars en 2023). Pas une bagatelle. En cause, un irrespect des règles de la concurrence par la marque à la pomme. « Les règles de l’App Store enfreignent le règlement sur les marchés numériques [DMA] car elles empêchent les développeurs d’applications d’orienter les consommateurs vers des canaux de distribution alternatifs pour des offres et du contenu », estime ainsi Bruxelles. Rappelons qu’en mars dernier, Apple se voyait déjà condamnée au paiement d’une amende record de 1,8 milliard d’euros par la Commission, aux termes d’une plainte déposée par Spotify.

SNCF : stop à toutes ces insultes ! ⸱ « Vieille peau, grosse vache, va te faire e… ». Sympathique n’est-ce pas ? Cela ne représente pourtant qu’une infime partie du quotidien des personnels de la SNCF, en première ligne face à la colère des usagers. La SNCF lance ainsi une vaste campagne de communication dans les gares, pour inciter chacun à la retenue, même en cas de retard ou d’annulation de son train. « Des menaces de mort, des insultes… Oui c’est tous les jours », confirme ainsi un contrôleur auprès du Parisien. Il est difficile de porter plainte à chaque fois, tant le phénomène se généralise. Synonyme d’un ensauvagement de la société ? Rappelons que de tels actes d’incivisme peuvent valoir « jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ».

Restructurer la dette ukrainienne ⸱ Guerre ou pas guerre, les prêteurs de l’Ukraine exigent qu’elle rembourse ses dettes en temps et en heure. Une mauvaise donne à l’heure où Kiev, en piteuse position, a besoin de nouveaux financements pour poursuivre la guerre face à la Russie. Le moratoire accordé il y a deux ans (18,7 milliards d’euros) touche à sa fin au 1er août. Sera-t-il reconduit ? Les négociations entre le gouvernement ukrainien et ses prêteurs sont pour l’instant au point mort, hormis le prêt de 50 milliards de dollars récemment voté lors du G7.

Les réponses de Berger ⸱ Non, il ne sera pas notre prochain Premier ministre. Face à Thomas Sotto sur France 2, Laurent Berger évacue l’hypothèse de son entrée à Matignon, un temps imaginée par Raphaël Glucksmann. L’ancien patron de la CFDT se dit très heureux de sa nouvelle aventure « dans le privé » mais se décrit toutefois comme un « citoyen inquiet » face à la montée du RN. « Le Rassemblement national, c’est le parti de la peur, qui joue sur les peurs. […] Il n’est pas la solution, il y a d’autres solutions possibles. […] Il promet tout et n’importe quoi », ajoute l’ancien syndicaliste. Et l’alliance des gauches, qu’en pense-t-il ? « Réduire le Nouveau Front populaire à une partie qui serait La France insoumise est un abus grossier. » Laurent Berger ne combat donc qu’un seul extrême et semble faire la courte-échelle à l’autre.

crédits : shutterstock