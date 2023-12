Temps de lecture estimé : 2 minutes

En milieu industriel, l’air contaminé n’est pas vraiment ce qu’il y a de plus recommandable. Il a tendance à impacter la santé des travailleurs, mais aussi la performance des machines. Alors, de quelle façon filtrer efficacement l’air présent dans les milieux industriels ? Réponse dans cet article.

Identifier le système de filtration adapté à son secteur d’activité

Les potentiels dégâts qui peuvent survenir en milieux industriels à cause de l’air non filtré sont énormes. Il convient d’anticiper et de prendre des mesures préventives pour se mettre à l’abri de ces problèmes. C’est dans cette optique que Camfil, un fabricant de solutions de filtration d’air pour le secteur B2B met à la disposition des industriels tout son savoir-faire pour les aider à mieux gérer l’air qui plane quotidiennement dans leur lieu de travail.

Ces derniers ont le choix entre deux grandes catégories de filtres à air : les équipements pour filtrer les particules et ceux utilisés pour traiter les molécules. L’utilisation de filtres à poches sert par exemple à filtrer les particules. Leur rôle est de réduire la concentration des polluants solides ou liquides en suspension dans l’air. Quant aux molécules, l’objectif est de réduire la concentration des polluants gazeux dans l’air.

Filtrer à la source

Selon le secteur d’activité dans lequel vous évoluez, vous n’aurez pas forcément les mêmes besoins en matière de filtres à air. Pour une meilleure efficacité, l’une des solutions consiste à filtrer l’air directement à sa source. C’est une technique qui a fait ses preuves. Il s’agit en effet de connecter le système de filtration à la zone de génération des particules qui viennent altérer la qualité de l’air. Cela peut se faire à l’aide de plusieurs appareils de captation.

Tout va bien évidemment dépendre de vos besoins, mais aussi de vos objectifs à court, moyen et long terme. Si l’une ou plusieurs de vos machines de production sont responsables de pollution, vous pourriez tout simplement raccorder l’appareil de traitement aux différentes machines en question. Il faudra néanmoins suivre le processus de très près afin d’évaluer la qualité des résultats obtenus.

La filtration ambiante

Contrairement à la solution précédente, elle n’exige pas de se rendre directement à la source des émissions de particules et de molécules dans les milieux industriels. Il est plutôt question de traiter l’air qui plane déjà dans votre espace de travail, notamment dans les salles de production où les machines fonctionnent à plein régime. D’ailleurs, cette méthode n’est recommandée que dans la mesure où la source émettrice de polluants est inconnue ou inaccessible.

Dans ce cas, ce sont les centrales de traitement d’air ou les purificateurs d’air industriels qui se montrent les plus efficaces. Hormis le choix des machines ou des systèmes de filtration, il n’y a plus grand-chose à faire. En effet, le principe demeure le même, quelle que soit la méthode de filtration utilisée. L’air contaminé est aspiré à l’intérieur du système de traitement, passe par plusieurs étapes de filtration avant d’être jeté à l’extérieur ou réinjecté directement dans l’espace de travail.

Respecter les obligations légales en matière de traitement de l’air

Traiter l’air dans les milieux industriels, c’est bien, mais il faut également s’assurer de respecter les obligations légales en matière de traitement de l’air. Comme vous l’aurez compris, c’est une activité hautement règlementée. En refusant de vous conformer aux normes, vous pourriez être inquiété par la justice et payer de lourdes amendes, ce qui ne sera clairement pas bénéfique pour votre entreprise. Pour éviter d’éventuels litiges, il est donc conseillé de s’informer des obligations légales en matière de traitement de l’air industriel et de s’y conformer.