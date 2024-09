Temps de lecture estimé : 2 minutes

62 % des Français interrogés ont connu ou sont sur le point de connaitre une situation de pauvreté.

Selon le dernier baromètre d’Ipsos réalisé par le Secours populaire, la précarité continue de progresser en France en 2024. Mais que nous disent exactement les chiffres ? Décryptage.

Une partie de la France va mal. C’est le constat alarmant du Secours populaire dans son dernier baromètre réalisé par Ipsos publié jeudi dernier. Bien que l’inflation soit en recul depuis plusieurs mois, de nombreuses familles peinent à régler les factures, les plongeant ainsi dans une détresse financière importante. Selon l’étude réalisée sur un échantillon de près de 1 000 personnes, représentatif de la population française, 62 % des sondés ont connu ou sont sur le point de connaître une situation de pauvreté. Une augmentation de 4 points par rapport à l’an dernier soit un chiffre record depuis 2014. Une situation qui touche de plein fouet les zones rurales où le taux s’élève jusqu’à 69 %. Le seuil de pauvreté subjectif moyen qui mesure le sentiment de pauvreté des Français est en augmentation de 19 euros, soit 1 396 euros un chiffre quasiment équivalent au montant du Smic. Un résultat en hausse pour la troisième année consécutive. La principale raison, l’inflation avec des prix sur la nourriture qui restent élevés et des charges tous les mois qui viennent enfoncer un peu plus le clou.

Factures, charges à payer… L’addition s’alourdit

Si l’on regarde d’un peu plus près les chiffres, on constate que de nombreux Français ont du mal à régler leurs factures quotidiennes. La part des personnes qui concèdent avoir des difficultés à payer leurs factures énergétiques monte à 47 %, ce qui représente 2 points de plus qu’en 2023. Il en va de même pour le logement avec un taux qui s’élève à 38 % (4 points de plus que l’année précédente), ainsi que les frais d’essence ou de transports (39 %).

Autre inquiétude, 16 % des interrogés expliquent être à découvert chaque mois, un chiffre deux fois plus élevé en ce qui concerne les ouvriers (31 %). Un contexte qui pousse de nombreux Français à se priver de nourriture pour boucler les fins de mois, 32 % disent être contraints de diminuer leur nombre de repas par jour et 43 % déclarent ne pas chauffer leur logement lorsqu’il fait froid. Et enfin plus de la moitié des sondés ont du mal à partir en vacances au moins une fois par an. Pourtant, malgré ces difficultés, une majorité de Français (66 %) souhaitent s’impliquer pour aider les personnes en situation de précarité.

Une précarité qui ne touche pas tout le monde…

Remplir son caddie ou faire un plein d’essence peut s’avérer parfois compliqué, sauf pour certains Français qui sont loin d’être concernés par les fins de mois difficiles. À en croire une étude publiée mardi dernier par Cofidis, la part des consommateurs dont le pouvoir d’achat a augmenté monte à 23 %, un record depuis 2012, elle atteint même 39 % pour la tranche d’âge 25-34 ans. Le rapport conclut qu’un Français sur quatre estime avoir un pouvoir d’achat élevé. Une France à deux vitesses ?