Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 15 avril

> Explorons l’IA éthique

Vous êtes chercheur, éducateur, étudiant ou simplement curieux des enjeux éthiques de l’intelligence artificielle (IA) ? Ce webinaire vous offre un aperçu incontournable et fascinant du potentiel des jeux sérieux pour stimuler la réflexion éthique et favoriser une adoption responsable de l’IA dans notre société. Pour les intéressés, rendez-vous en ligne à partir de 12h. Lien.

Mardi 16 avril

> Journée mondiale contre l’esclavage des enfants



Mercredi 17 avril

> Mashup culture 2e édition



Le groupe audiovisuel MEDIAWAN accueillera, le 17, à partir de 19 h, la seconde édition du concours audiovisuel Mashup Culture. Cette édition, sous le patronage de la Commission Nationale Française pour l’Unesco vise ainsi à promouvoir la richesse et la diversité des identités culturelles. Plus d’infos ici.

Jeudi 18 avril

> Optimiser votre stratégie SMA : l’essentiel de l’audit de performance



Découvrez comment optimiser votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux (SMA) grâce à ce webinar exclusif, conçu pour vous fournir une compréhension approfondie de l’importance d’un audit SMA et de la manière de le mener efficacement pour améliorer la qualité de votre stratégie digitale.

Vendredi 19 avril

> 81e anniversaire du Soulèvement du ghetto de Varsovie

Le 19 avril 1943, les 60 000 juifs qui s’entassent au cœur du ghetto de Varsovie se soulèvent contre les SS du général Jürgen Stroop. Alors même qu’il a reçu l’ordre de les exterminer. Leur combat sans espoir durera jusqu’au 16 mai 1943. Tous seront par la suite dirigés vers les camps d’extermination sauf 7 000 d’entre eux, morts les armes à la main.

Samedi 20 avril

> Concours des grands vins de France à Mâcon



Créé en 1954, le Concours des Grands Vins de France à Mâcon est l’un des plus anciens et des plus reconnus de l’hexagone. Cette année, il vous donne rendez-vous le samedi 20 avril !

Dimanche 21 avril

> Journée mondiale de la créativité et de l’innovation



