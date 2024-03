Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le Kremlin retire Danone de la liste des « sociétés sous contrôle » · En juillet dernier, le gouvernement russe publiait un décret plaçant sous les actifs russes de Danone sous le contrôle « temporaire » de l’État. Selon certaines informations, le groupe Danone – qui ne peut plus agir dans ce pays – espère ainsi vendre sa filiale à un homme d’affaires lié au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Vladimir Poutine a fait annuler cette décision sans communiquer davantage d’informations. Le Financial Times évalue la transaction potentielle à 17,7 milliards de roubles (soit 177 millions d’euros).

Les enjeux du sommet France/Allemagne/Pologne · Du couple au « trouple » ? L’UE semble dire adieu au bon vieux moteur franco-allemand, lequel bat considérablement de l’aile. Pour présider aux destinées de 27, Varsovie entre dans la danse. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Donald Tusk se retrouvent ce 15 mars à Berlin, afin d’évoquer leurs ambitions au sujet de l’avenir du continent. Le tout à quelques mois des européennes du 9 juin. L’Ukraine sera évidemment au cœur des discussions. Cette réunion assoit l’idée d’un renforcement de l’Europe centrale et orientale, jadis marginale au sein de l’UE.

Spotify diffuse désormais des clips · De l’audio à l’audiovisuel. L’application de streaming Spotify innove et impulse. Dans une volonté très nette de concurrencer YouTube, le géant suédois annonce qu’il proposera désormais des clips et vidéos à ses abonnés. Le clip constitue « un élément important de la boîte à outils de nombreux artistes », indique dans un communiqué Charlie Hellman, vice-président responsable des produits musicaux. Un bouton « Switch to video » permettra de tester facilement cette nouveauté. Spotify dispose de 600 millions d’utilisateurs mensuels, dont 236 millions d’abonnés payants.

Macron recevra les syndicats agricoles · Les portes de l’Élysée s’ouvriront bientôt aux organisations syndicales du monde agricole. Dès la semaine prochaine, Emmanuel Macron les recevra « pour continuer à avancer », selon les propos de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Après des premières annonces d’urgence et le déblocage de 150 millions d’euros, le pouvoir en place espère proposer un plan d’avenir à long terme.

Franchise Expo Paris, c’est demain ! · « Franchise Expo Paris est l’événement majeur pour qui veut créer son entreprise. Nous organisons 150 prises de paroles pour expliquer et décrypter les enjeux de notre secteur auprès du grand public comme de professionnels déjà aguerris », explique Sylvie Gaudy, directrice du salon dans le n°42 du magazine Franchise & Concept(s). Le rendez-vous incontournable du monde de la franchise se tient cette année du samedi 16 au lundi 18 mars, à la porte de Versailles à Paris. Toutes les infos ici.

crédits : shutterstock