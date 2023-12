Temps de lecture estimé : 3 minutes

Retour sur le parcours d’un très proche de Jacques Chirac. Un ancien Premier ministre toujours utile à la France.

L’ancien Premier ministre, retiré de la politique active depuis 2017, continue à intervenir dans le débat public pour mettre en lumière ses thèmes de prédilection. Défenseur des valeurs du commerce et de l’artisanat, décentralisateur passionné, diplomate de la main tendue avec la Chine, sans oublier son organisation « Leaders pour la paix ». Raffarin prouve au quotidien que l’ancien monde a encore une belle longueur d’avance sur le nouveau.

Voix affirmée, posture engagée, discours relevé. Jean-Pierre Raffarin fait partie de ces orateurs qui savent réveiller une salle. Lorsqu’il est en forme, il tutoie les Mitterrand, Le Pen, Sarkozy, s’inscrivant dans le club très fermé des meilleurs tribuns de la Cinquième. Ce communicant dans l’âme connaît toutes les ficelles et les clefs pour captiver l’auditoire. Quelque chose de l’instinct. Ce n’est pas pour rien que ses mémoires s’intitulent Je marcherai toujours à l’affectif (Flammarion).

Il marchera toujours à l’affectif

Lorsqu’il s’exprime devant l’assemblée du COET-MOF (Meilleurs ouvriers de France), ce lundi 11 décembre au septième étage de l’Unesco, c’est parce qu’il a envie de mettre un sérieux coup de pied dans la fourmilière. Oui, il est grand temps d’envoyer un message à ces ministres du nouveau monde qui n’ont pas daigné être présents auprès de l’élite ouvrière du pays. Un univers trop ringard pour ces thuriféraires de la « start-up nation » ? Raffarin souligne élégamment l’absence des pontes de l’équipe Borne : « Je suis ravi d’être ici… Même si un ancien Premier ministre, cela ne vaut pas un ministre ni même un Secrétaire d’État ».

Le natif de Poitiers ne peut que faire cause commune avec les élites productives et provinciales, ces hommes et ces femmes qui font la France et qui sont les éternels oubliés des politiques publiques. La fameuse « majorité silencieuse » dont il aime à se revendiquer, lui qui théorisa « la France d’en-haut » et « la France d’en-bas », assumant un rôle de messager entre ces deux mondes. Ce philosophe dans l’âme aime à dire : « Il existe aussi une intelligence de la main et elle communique directement avec le cœur ».

L’homme de « la France d’en-bas »

Raffarin est un dirigeant français pas comme les autres. Son parcours tranche. D’abord, on ne trouve aucun espace dédié à Sciences Po ou à l’ENA dans son CV. Il fit plutôt l’ESCP, école de commerce qui le conduisit à une première carrière dans les cafés Jacques Vabre, avant une aventure dans la communication puis une autre centrée sur l’immobilier. De ce point de vue, on peut considérer que Jean-Pierre Raffarin fut le seul « entrepreneur » jamais nommé à Matignon.

Celui qui occupait en parallèle les premiers rangs des « Jeunes Giscardiens » fut finalement rattrapé par la politique, suivant les traces de son père, Jean Raffarin, ancien ministre de Pierre Mendès-France. En 1976, tout juste sorti de la passion des yéyés, il entre au cabinet de Lionel Stoléru, Secrétaire d’État chargé des travailleurs manuels et immigrés.

Entre le Poitou et la Chine

Déjà, Raffarin se mue en militant acharné de l’apprentissage, grand promoteur du lycée professionnel. Toujours en 1976, il publie La vie en jaune avec d’autres camarades, récit d’un voyage en Chine qui ne constituera que la première pierre d’une cathédrale de passion pour l’Empire du Milieu.

En parallèle, il s’implante dans son Poitou natal, occupant à peu près tous les mandats possibles (sauf député). En 1988, c’est la consécration : il s’installe dans le fauteuil de président du Conseil régional.

Bien que réputé proche de Giscard, Chirac le fera entrer au gouvernement, en 1995. Un poste taillé sur-mesure pour ce jovial qui aime les bosseurs : ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat. Il fait notamment voter une loi pour protéger l’activité des artisans-boulangers.

Un Premier ministre qui fit de la décentralisation son mantra

Mais c’est bien entendu en 2002 qu’il accède au sommet du pouvoir. Lui, le méconnu, est choisi par Jacques Chirac pour occuper le poste de Premier ministre. Homme de la Province (on ne disait pas encore les territoires) Raffarin fait de la décentralisation sa boussole.

Très vite, son aspect proche du peuple est apprécié des Français qui lui reconnaissent un certain bon sens. Plutôt populaire, il doit toutefois se méfier de son ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui aurait tellement voulu être à sa place. Contrairement à l’homme pressé, plutôt lièvre, Raffarin préférera un rôle de tortue sage, placide et modérée. Jamais avare d’un bon mot, il disait inspirer sa politique du tube de la jeune chanteuse Lorie, laquelle chantait alors « La positive attitude ». Même s’il faut bien le dire, Raffarin préféra toujours « Johnny », dont il est un fan parmi les fans. Preuve, peut-être, qu’on « a tous quelque chose en nous de Raffarin » ?

Les perles de la politique

Les « raffarinades » : des petites sagesses à consommer sans modération · Fort d’un style tout à lui, Jean-Pierre Raffarin aime à ramasser sa pensée dans de petites phrases faussement ingénues, souvent drôles, nommées « raffarinades ». En voici quelques exemples, que le lecteur pourra méditer à loisir : « Les jeunes sont destinés à devenir des adultes » ; « L’avenir est une suite de quotidiens » ; « Il est curieux de constater en France que les veuves vivent plus longtemps que leurs maris » ; « Si on met la voiture France à l’envers, nous n’aurons plus la capacité de rebondir » ; « Je dis aux jeunes : la fête, c’est la vie. La vie, c’est ton visage ! » ; « Le citoyen est un piéton de la République » ; « Quand le cheval trébuche, c’est le cavalier qui doit se sentir responsable » ; « Il vaut mieux pour Poitou-Charentes être au nord du sud qu’au sud du nord ». Sans oublier le fameux : « Notre route est droite, mais la pente est forte ».