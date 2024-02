Temps de lecture estimé : 3 minutes

Étonnant de constater, dans presque tous les partis politiques, cette tendance déplorable à vouloir s’immiscer dans la vie privée des Français.

« Le privé et le public sont deux mondes différents par essence, et le respect de ces différences est la condition sine qua non pour qu’un homme puisse vivre en homme libre. Le rideau qui sépare ces deux mondes est intouchable et les arracheurs de rideaux sont des criminels. » – Milan Kundera

Ils commencent à nous pomper l’air. Qui ça, « ils » ? Pour dire clairement la chose, ceux que Kundera appelait « les arracheurs de rideau ». En bref, les petits curieux qui veulent aller regarder ce qui se passe dans notre chambre à coucher. Tandis qu’à gauche prospère un wokisme désormais célèbre et bien connu, moralisateur en diable et tellement convaincu d’avoir raison qu’il en devient dégoûtant, voilà qu’à droite émerge un nouveau genre de discours, aux racines en vérité semblables. Ainsi, Guillaume Peltier, politicien roublard qu’on avait heureusement oublié, a parfaitement illustré ce phénomène stupide. C’était lundi 5 février, dans l’interview matinale de Sonia Mabrouk.

Celui qui figure en deuxième position sur la liste Reconquête! conduite par Marion Maréchal croyait avoir trouvé la parade pour ameuter les médias et appâter le chaland. Une petite polémique stérile qui lui permettrait assurément de faire parler de lui, l’espace au moins d’une demi-journée. C’est à peu près le bout du monde pour un apparatchik de son genre.

Politiciens de tous poils, mêlez-vous de ce qui vous regarde !

Citons l’intéressé dans ses œuvres : « Je suis assez gêné de voir cette nouvelle mode, cette nouvelle tendance chez nos politiciens de ne pas avoir d’enfant. Emmanuel Macron n’a pas d’enfant, Gabriel Attal n’a pas d’enfant, nos têtes de liste aux européennes, Messieurs Bellamy et Bardella n’ont pas d’enfant […] Je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement, je dis simplement qu’à l’heure où la natalité est en baisse, où la politique familiale est attaquée, où tant de jeunes se posent des questions sur l’avenir et même le fait d’avoir des enfants, compte tenu de la pression et de l’influence des écolos bobos, avoir des enfants est un message politique ».

Heureusement que M. Peltier indique dire tout cela « avec beaucoup de délicatesse », car sinon l’on pourrait croire qu’il appartient plutôt à la catégorie des « gros bourrins ». Pendant que Sandrine Rousseau s’intéresse à nos barbecues du dimanche et propose d’instaurer un « délit de non-partage des tâches domestiques », qu’Alice Coffin, conseillère de Paris, propose aux femmes de s’essayer au prétendu « génie lesbien » (sic), leurs copains du camp d’en face entendent donc faire de la parentalité un argument politique…

De l’homme d’État au petit chef de bureau

Sans oublier, dans un autre genre, les délires de Jean Castex qui voulait nous expliquer, durant la pandémie, qu’il fallait prendre notre café assis et non debout, sans parler du couvre-feu ridicule et autres fadaises du même tonneau… Dans la même veine, il y a aussi la mode particulièrement délétère de l’affichage de ses tendances sexuelles. Gabriel Attal a ainsi cru bon de devoir souligner, lors de son discours de politique générale, qu’il était homosexuel. Formidable, tant mieux pour lui si cela lui fait plaisir, mais en quoi cela concerne-t-il la politique de la Nation ?

Cette mode de l’immixtion dans la vie privée des Français trouve peut-être son explication. En vérité, notre pays a vu sa souveraineté, il faut bien l’écrire, dépecée façon puzzle. On le constate sur les sujets agricoles, industriels, économiques, monétaires, militaires, diplomatiques… Résultat des courses : nos gouvernants n’ont plus qu’une influence assez misérable sur la marche des événements.

Hier encore, ils pouvaient au moins signer des chèques, mais le déficit abyssal de la France rendra bientôt la chose impossible. Reste ainsi les mesurettes symboliques et autres règles picrocholines. À la façon des petits chefs médiocres qui peuplent les bureaux, nos politiciens se gargarisent des minuscules morceaux de pouvoir qu’on veut bien leur laisser. Ils s’en servent à loisir pour, comme le disait le président Pompidou, « emmerder les Français ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche.

Les Perles de la politique

Bern candidat ! · L’animateur et protecteur du patrimoine Stéphane Bern sera candidat aux élections municipales, dans sa commune de Thiron-Gardais, au cœur du Perche. Déjà très investi dans la vie de ce superbe village, la vedette qui fait les belles heures de France 2 et Europe 1 aura à cœur de plaider la cause de la ruralité malmenée. Ainsi, il se bat déjà avec acharnement contre l’implantation des éoliennes dans les campagnes. Une vigie qui fait du bien à la France et qui, au lieu des honneurs, préfère de beaucoup l’action concrète.

crédits : shutterstock