Le prochain salon Access MBA aura lieu le jeudi 23 mai à La Défense (Hôtel Melia). ÉcoRéseau Business est partenaire.

TRIBUNE. Contrairement aux salons classiques, ce rendez-vous est le plus international et offre une approche très personnalisée : un matching précis avec les écoles participantes, un coach se met en effet à votre disposition avant et pendant le salon.



Avant de mettre les pieds dans un salon étudiant, veillez à organiser au mieux votre venue pour optimiser votre visite une fois sur place ! Cela semble évident, et pourtant de nombreux candidats ne sont pas suffisamment préparés et ne tirent pas grand profit de leur participation aux salons. Pire, certains font même mauvaise impression, réduisant par conséquent leurs chances d’admission…

Ce qu’il faut faire… et ne pas faire !

Car oui, sachez-le, les représentants d’écoles aux salons ont leur mot à dire dans le processus d’admission et peuvent ainsi influencer la vôtre, négativement ou positivement. Les rencontrer peut vous bousculer, vous révéler. Par exemple, même s’il est normal de comparer les programmes et d’en sortir les avantages et inconvénients, ne commencez pas l’entretien en défiant le représentant d’école : « pourquoi votre école plus qu’HEC ? » mais concentrez-vous d’abord sur ce que votre profil peut apporter au programme et dans quelle mesure ce dernier entre en adéquation avec vos plans de carrière.

Aussi, imprimez votre CV en français et en anglais (sans fautes de langue ou de frappe, faites-les relire !), et soignez votre apparence (comme lors d’un entretien d’embauche). Passez un peu de temps sur le site des écoles participantes, ne vous fiez pas uniquement à vos préjugés ou ce que vous avez entendu dire. Soyez curieux et ouverts. Et souriez. C’est avant tout votre personnalité et votre motivation qui feront la différence. Un entretien reste une expérience émotionnelle.

Vingt questions à poser aux écoles de commerce lors d’un salon comme Access MBA :