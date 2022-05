EcoRéseau Business

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le métier d’entraîneur fait rêver de nombreux passionnés de football. Il ne s’agit pas d’un simple emploi mais d’une véritable vocation. Quelles sont les qualités requises pour être un bon entraîneur et comment se forme-t-on au métier ? Réponses dans cet article.

Pourquoi devenir entraîneur de football ?

L’entraîneur de football est celui dont la mission est de conduire son équipe à la victoire. Sa mission au quotidien ? S’assurer que ses joueurs ont le niveau technique requis pour disputer les matchs. Si certains coachs sont d’anciens joueurs reconvertis, comme la star Zinedine Zidane, beaucoup d’autres décident de se tourner vers le métier d’entraîneur avant d’envisager une carrière de joueur professionnel. Mais ce métier est-il fait pour tout le monde ?

Les qualités indispensables pour être un bon coach

Pour être un bon entraîneur, il faut posséder de nombreuses qualités techniques et relationnelles. En plus d’être un fan inconditionnel du football, l’entraîneur doit en connaître son histoire et l’ensemble de ses règles sur le bout des doigts.

L’entraîneur doit d’abord être un excellent pédagogue et savoir motiver ses joueurs en s’adaptant à leurs besoins afin de révéler leur potentiel. Il est un professeur avant toute chose. C’est ce qui caractérise, par exemple, Didier Deschamps, l’entraîneur de l’équipe de France. Selon les paris en ligne, la cote de l’équipe est de 1.65 pour le match qui l’opposera au Danemark le 3 juin prochain. Didier Deschamps parviendra-t-il à propulser ses joueurs vers la victoire ?

Par ailleurs, il doit être un vrai stratège et savoir repérer les stratégies des autres entraîneurs lors d’un match. Il doit ainsi faire preuve de courage et savoir choisir les meilleurs éléments au bon moment et être capable d’écarter les joueurs les moins forts, si les circonstances l’imposent.

Enfin, il doit avoir un très bon sens du relationnel, être très sociable et faire preuve d’un sang-froid hors pair. Ses relations avec le club, les joueurs et les équipes adversaires doivent être exemplaires.

Les formations et diplômes disponibles

Pour devenir entraîneur de foot, il faut suivre une des formations dispensées par la Fédération Française de Football. En voici la liste :

Les C.F.F. ou Certificats Fédéraux de Football : ils permettent, avant de devenir entraîneur, d’être reconnu comme « éducateur fédéral ». Ces certificats se déclinent en plusieurs variantes et permettent d’encadrer des enfants, les gardiens de but, la pratique du Futsal ou du Beach soccer, de contribuer au développement d’un club ou encore de devenir préparateur athlétique.

Le B.M.F. ou Brevet de Moniteur de Football : ce diplôme permet soit d’entraîner une équipe jeune de niveau régional, soit d’entraîner une équipe Senior R3.

Le B.E.F. ou Brevet d’Entraîneur de Football : ce diplôme permet d’entraîner une équipe féminine de D2 ou une équipe Senior R2 ou R1.

Le D.E.S. ou Diplôme d’Entraîneur Supérieur : ce diplôme permet d’entraîner une équipe jeune au niveau national.

Le B.E.F.F ou Brevet d’Entraîneur Formateur de Football : il s’agit du niveau supérieur au précédent, donnant plus de responsabilités.

Le B.E.P.F. ou Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football : c’est le diplômé le plus qualifiant permettant d’entraîner une équipe de Ligue 1, Ligue 2 ou Nationale.



Le salaire d’un entraîneur est de 1 500€ à 3 000€. Si vous êtes intéressé par le métier d’entraîner de football, sachez qu’il est possible de suivre une partie de sa formation en ligne, grâce à la Fédération Française de Football.