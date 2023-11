Temps de lecture estimé : 2 minutes

La COP28, le grand rendez-vous international annuel sur le climat organisé sous l’égide de l’ONU se tient du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï.

Elle devra aborder une série de questions cruciales, notamment l’abandon progressif des combustibles fossiles et le financement de la transition énergétique dans les pays en développement.

Dans ce cadre, Oxfam publie un rapport sur les inégalités climatiques dans le monde. Savez-vous que les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que les deux tiers les plus pauvres de l’humanité soit 5 milliards de personnes ! Les 50 % les plus démunis sont responsables d’à peine 8 % d’émissions mondiales.

En France, une personne dans les 1% les plus riches émet autant de CO2 en un an qu’une personne parmi les 50% les plus pauvres en 10 ans. Selon Oxfam, les ultra-riches polluent abondamment par leur mode de vie et aussi par les émissions résultant de leurs investissements qui gèrent et contrôlent un grand nombre d’industries polluantes. Ils privent ainsi le reste de l’humanité de la vie sur une planète saine, vivable et plus égalitaire !

Pour atteindre nos objectifs climatiques d’ici 2030, les 1% des Français les plus riches doivent diviser par 10 leurs émissions, tandis que les 50% les plus pauvres doivent les réduire d’un quart pour arriver à 2,8 tonnes de CO2.

Vers l’ISF climatique ?

L’égalité climatique est un vrai sujet pour rendre notre planète vivable pour tous. Mettre en place un ISF climatique qui permettrait de taxer, d’une part, le niveau de patrimoine et, d’autre part, son impact sur le climat. Imposer une taxe sur les dividendes pour les entreprises polluantes. Ces mesures fiscales écologiques permettraient de dégager 50 milliards d’euros par an afin de financer des investissements dans le ferroviaire et mettre fin aux passoires thermiques dans le bâtiment.

D’après les chiffres de l’ONU, plus de 91 % des décès causés par des catastrophes liées au climat et aux conditions météorologiques au cours des 50 dernières années sont survenus dans les pays du Sud. Réduire radicalement ces inégalités passe par la taxation des richesses extrêmes qui permettrait de générer des milliers de milliards de dollars qui doivent être investis dans des projets réellement respectueux de l’environnement et payer les pertes et dommages déjà causés.

L’ONG propose l’institution d’un impôt de 60 % sur les revenus des 1 % les plus riches dans le monde qui rapporterait 6,4 milliards de dollars par an pour financer la transition vers les énergies renouvelables.

La lutte contre le dérèglement climatique passe par une réduction des inégalités dans le monde et un partage de diagnostic et des moyens pour la préservation du vivant et de la vie sur notre planète. « Vivre plus simplement, pour que d’autres puissent tout simplement vivre », prônait Gandhi