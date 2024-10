Temps de lecture estimé : 3 minutes

Par Olivier Soudée, CEO et cofondateur d’Haliro, solution innovante qui aide les entreprises à naviguer dans le monde complexe de la RSE.

TRIBUNE. L’année 2024 marque un tournant pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Au-delà des engagements volontaires des dernières années, la RSE devient un impératif stratégique, poussée par des évolutions réglementaires de plus en plus strictes et par les attentes croissantes des parties prenantes. Alors que la réglementation européenne, à travers la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), impose aux entreprises une transparence accrue sur leur impact environnemental, social et de gouvernance, les entreprises se retrouvent face à un défi majeur : comment intégrer ces nouvelles normes tout en restant compétitives et en anticipant les attentes des investisseurs, des consommateurs et des employés ?

Les nouvelles exigences réglementaires : une opportunité cachée

Si la mise en place des nouvelles normes européennes sur le reporting de durabilité peut être perçue comme une contrainte, elle constitue en réalité une formidable opportunité pour les entreprises de renforcer leur compétitivité. La pression pour plus de transparence n’est pas qu’un fardeau administratif ; elle offre la possibilité d’améliorer la gestion des risques, de saisir de nouvelles opportunités de marché et de se positionner en leaders dans un environnement de plus en plus sensible aux enjeux climatiques et sociaux.

En adoptant une stratégie RSE ambitieuse, les entreprises peuvent améliorer leur résilience face aux crises économiques, climatiques et sociétales. Dans un contexte où les ressources naturelles se raréfient et où les exigences en matière de transparence augmentent, il est impératif de repenser les modèles économiques. Ceux qui sauront transformer cette obligation de transparence en levier stratégique auront un avantage certain dans un marché de plus en plus compétitif.

Anticiper les attentes des parties prenantes : un impératif de survie

En 2024, la RSE n’est plus simplement un « plus » ou un exercice de communication. Les consommateurs exigent de plus en plus que les entreprises avec lesquelles ils interagissent partagent leurs valeurs et prennent des engagements concrets pour réduire leur empreinte carbone, favoriser des pratiques éthiques et améliorer le bien-être des employés. Les entreprises qui négligent ces attentes risquent de perdre leur pertinence et, in fine, leur part de marché.

Les investisseurs, quant à eux, sont devenus plus exigeants. Le développement de l’investissement responsable (ESG) signifie que les entreprises doivent non seulement générer des profits, mais aussi démontrer leur capacité à créer de la valeur durable à long terme. Une mauvaise performance en matière de durabilité peut maintenant affecter directement l’accès aux capitaux, augmenter le coût des emprunts ou même mener à des désinvestissements.

Les salariés, eux aussi, ont des attentes élevées. Dans un contexte de guerre des talents, notamment dans les secteurs de la technologie et de l’innovation, les employés sont de plus en plus attirés par des entreprises qui partagent leurs valeurs et sont alignées avec leurs préoccupations sociétales et environnementales. Leurs attentes en matière de conditions de travail équitables, de diversité et d’inclusion, ainsi que d’engagement environnemental, sont devenues des facteurs clés d’attraction et de rétention des talents.

La technologie au service de la RSE : un atout incontournable

Face à ces nouvelles exigences, les entreprises doivent se tourner vers la technologie pour structurer et améliorer leur stratégie RSE. L’utilisation d’outils numériques et de solutions d’intelligence artificielle permet aujourd’hui de centraliser les données, de les analyser et de rendre compte des progrès réalisés en matière d’impact environnemental et social. Grâce à ces technologies, il est désormais possible de suivre en temps réel l’empreinte carbone d’une entreprise, d’évaluer la chaîne d’approvisionnement ou encore de mesurer l’engagement des parties prenantes.

Cela permet non seulement de répondre aux exigences réglementaires, mais aussi de bâtir une stratégie fondée sur des données fiables et exploitables, permettant aux entreprises d’anticiper les risques, de saisir de nouvelles opportunités et de se positionner en leaders du changement durable.

De la contrainte à l’opportunité : repenser le modèle d’affaires

La RSE de 2024 ne se résume pas à cocher des cases réglementaires. Elle constitue une opportunité unique de réinventer le modèle économique de l’entreprise pour qu’il devienne résilient, durable et inclusif. Les dirigeants doivent se poser les bonnes questions : comment leur entreprise peut-elle transformer les défis environnementaux en innovations ? Comment répondre aux attentes des parties prenantes tout en améliorant la performance financière ? Comment créer de la valeur durable à long terme ?

Loin d’être une contrainte, les nouvelles exigences en matière de RSE sont une chance inédite pour les entreprises d’accélérer leur transformation. Les entreprises qui sauront relever ces défis seront celles qui prospéreront dans un monde en pleine mutation. Elles contribueront non seulement à la création d’un avenir durable, mais elles renforceront également leur compétitivité et leur attractivité sur le long terme.