Lydia Arzour et Karim Bouhassoun sont les fondateurs du cabinet de conseil en stratégie Astrolab et explorent le lien entre intuition et prise de décision.

TRIBUNE. Les Grandes découvertes des XVe et XVIe siècles qui ont permis à l’Europe d’installer son hégémonie sur toute la face du globe n’ont pas été faites sur un coup de tête. Elles n’ont pas été non plus seulement rendues possibles par de laborieux calculs mathématiques. Elles ont été permises par l’alliance du courage, de la réflexion, de la ferme résolution à partir au large couplés à l’analyse de l’état de l’art des sciences. Mixés ensemble, ces ingrédients ont tous été utiles à une vision partagée née de l’intuition. Une intuition qui devient un moteur de l’action résolue lorsque tous les éléments de prise de décision matériels, mentaux et sociaux sont rassemblés. C’est le pouvoir de l’intuition qui a permis aux caravelles de lancer leurs explorations maritimes.

Être à l’écoute de sa petite voix

A l’instar des grands navigateurs, il est ardu d’être à la barre et de jauger en permanence les éléments qui nous entourent. C’est pourtant le défi quotidien des décideurs. Dépassés par des informations complexes et certaines formes de pression, nous risquons de naviguer à vue si nous ne sommes pas préparés mentalement à réussir. Il faut pourtant savoir faire la part de l’instinct d’un côté, et de l’économie de l’autre, dans les décisions importantes pour son parcours, son entreprise, ses équipes, son futur. Sans opposer raison et passion, mais en écoutant ses sensations, il est possible d’atteindre des objectifs lointains et inconnus, de se distinguer, de marquer l’histoire si on entre en résonance avec les messages portés par l’intuition.

Nous avons certes besoin de la partie de nous-même qui raisonne, qui réfléchit, calcule, fait des plans et des programmes précis – elle est nécessaire et elle n’est pas à opposer à l’intuition. L’intuition, c’est cette sensation qui nous donne l’ordre et nous indique comment penser et comment agir dans l’instantané. Nous en avons tous déjà fait l’expérience. Elle nous donne, dans les situations de péril et d’urgence, une connaissance immédiate et directe de la manière d’agir. Elle nous apporte force, assurance, clarté d’esprit et agilité. Mais alors comment la mobiliser en temps normal ? On pense souvent que nous ne pouvons pas aller à la quête de l’intuition car c’est elle qui nous vient. C’est pourquoi nous nous interdisons spontanément à explorer ce champ de la spontanéité et de l’immédiateté. C’est normal : il faut, pour laisser surgir l’intuition, que nous prenions une distance saine vis-à-vis du personnage nécessaire que le contexte social et notre histoire personnelle a forgé par nous et pour nous.

Et si vous pouviez maîtriser le pouvoir de votre intuition ?

Quelle que soit la situation que l’on traverse nous pouvons apporter une réponse : la nôtre. Et c’est ce qui fait la valeur de l’intuition. Elle est probablement la plus grande ressource de l’humanité en cas d’incertitude ou de changement. Elle permet d’agir dans le danger, mais aussi d’éviter deux écueils plus subtils : celui de la tentation de la ligne droite et celui de la pérégrination sans fin. Dit autrement, l’intuition permet de contourner l’attrait de la décision froide car purement analytique et les brouillards de la procrastination.

Il est prouvé par les neurosciences qu’il est impossible de prendre une décision complexe importante sans prendre en compte notre ressenti. La neurologie, la psychologie et la philosophie éclairent sur la manière dont il peut surpasser les décisions rationnelles complexes. Il existe des méthodes et des procédés ainsi que des spécialistes qui peuvent aider les cadres-dirigeants à mobiliser leur sensation tout autant que la réflexion. En faisant appel à la partie de notre intelligence qui est capable de faire des liens entre tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent et ce qui se passe dans le présent, dans les moments où nous avons une décision à prendre. Nos instincts nous offrent la possibilité de réaliser la synthèse pertinente d’une masse colossale d’informations conscientes ou inconscientes. Ce pouvoir de l’intuition est à portée de main. Des accompagnements peuvent aider à décupler votre impact, à faire des choix dans des moments sensibles et à atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. En étant guidés par votre intuition.