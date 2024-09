Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mathieu Capelle est co-gérant d’Immovant, une agence immobilière et cabinet de courtage. Il fait le point sur les tendances 2024 liées au marché des résidences secondaires. Cela pourrait vous donner des idées !

TRIBUNE. La France reste le champion européen des résidences secondaires, avec 3,2 millions de logements recensés, soit près d’un logement sur dix. Une tradition bien ancrée, portée par l’attrait de l’hexagone pour le tourisme et l’art de vivre. Mais où faut-il investir aujourd’hui ? Quelles sont les régions qui se démarquent, et quelles sont les nouvelles tendances à suivre ?

Un marché à deux vitesses

Les résidences secondaires continuent de se concentrer dans des régions emblématiques : les côtes méditerranéennes et atlantiques, ainsi que les zones montagneuses. En Corse, par exemple, elles représentent un tiers des logements, tandis que cette proportion atteint 22 % en Languedoc-Roussillon et 17 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’inverse, le Nord-Est de la France reste en retrait, avec moins de 5 % de résidences secondaires.

Le marché a connu d’importantes fluctuations ces dernières années. Après une baisse significative des prix dans certaines régions, notamment en Bretagne ou en Bourgogne, les valeurs se sont stabilisées. Les secteurs prisés de la côte atlantique, comme Royan ou certaines parties des Landes, offrent encore des opportunités pour les acheteurs à la recherche d’un bon compromis entre accessibilité et cadre de vie. Cependant, des zones sensibles, comme l’île d’Oléron, où les risques liés à l’érosion et aux inondations sont bien réels, voient leurs prix se contracter. Une situation qui avantage les acheteurs, même si ces risques climatiques ne sont pas encore pleinement intégrés dans les valeurs immobilières. À ce sujet, la FNAIM (syndicat des professionnels de l’immobilier) relève que les stations balnéaires de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine affectées par l’érosion côtière ont vu leur valeur chuter plus que d’autres, même s’il est encore trop tôt pour affirmer que cette dévaluation est entièrement liée à ce facteur.

Des régions sous le feu des projecteurs

Sur la côte atlantique, des destinations comme la rochelle restent dynamiques, tandis que le bassin d’Arcachon continue d’attirer des acquéreurs fortunés. Les secteurs comme Mimizan ou Capbreton, moins médiatisés, conservent encore un potentiel d’investissement intéressant pour les budgets plus modestes. Quant aux communes environnantes des Landes, elles séduisent par leurs prix plus accessibles et leur cadre naturel préservé.

Le Sud-Est, avec ses stations balnéaires renommées telles que Saint-Tropez et Sainte-Maxime, conserve une demande soutenue, avec des prix stables. La Drôme provençale et l’Ardèche, à l’intérieur des terres, présentent des biens au charme authentique, appréciés pour leur tranquillité et leur cadre naturel. En parallèle, la Normandie, facilement accessible depuis Paris, continue de séduire les Franciliens à la recherche d’un refuge à la campagne ou au bord de la mer.

Rendement locatif ou valorisation patrimoniale ?

L’achat d’une résidence secondaire ne se résume pas à une simple question de plaisir. C’est aussi un investissement à bien penser, en fonction de vos objectifs financiers à long terme.

Rendement locatif : maximiser les revenus immédiats

Dans certaines zones touristiques, les prix d’achat restent abordables, mais la demande locative est forte. C’est notamment le cas de certaines régions côtières ou montagneuses. Dans ces secteurs, vous pouvez espérer un bon rendement locatif, mais attention : la valorisation patrimoniale y est souvent plus limitée.

Valorisation patrimoniale : investir dans la pierre pour l’avenir

À l’inverse, certaines zones, notamment dans les grandes métropoles ou sur la Côte d’Azur, offrent un potentiel de valorisation patrimoniale plus important. Ici, les prix d’achat sont plus élevés, mais les biens prennent de la valeur avec le temps, offrant ainsi des perspectives de revente intéressantes.

Trouver le bon équilibre

Certains investisseurs optent pour une stratégie mixte, en combinant rendement locatif et valorisation patrimoniale. Des villes comme Royan ou certaines communes des Landes offrent cette possibilité. Cependant, il est essentiel de bien anticiper les risques liés à la localisation, notamment dans les zones exposées à l’érosion côtière.

Investir dans une résidence secondaire implique de bien définir vos priorités : voulez-vous maximiser vos revenus locatifs ou faire fructifier votre patrimoine sur le long terme ? Chaque région a ses spécificités, ses avantages et ses risques. Le choix du lieu, qu’il soit dicté par des critères financiers ou personnels, sera toujours la clé pour réussir votre investissement.