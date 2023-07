Temps de lecture estimé : 3 minutes

Pas de vacances pour les essais autos. La rédaction d’ÉcoRéseau Business vous guide dans vos aspirations de mobilités. Retour sur quelques modèles phares.

Mitsubishi ASX : un clone né sous une bonne étoile

Le constructeur japonais bénéficie de l’alliance Renault-Nissan pour cloner le Captur et proposer un SUV bien sous tous rapports.

Une calandre spécifique avec le sigle de la marque, le dit sigle implanté au centre du volant, et c’est tout. Pour le reste le nouveau Mitsubishi ASX est le clone parfait du Renault Captur, résultat de l’accord qui unit au sein de l’Alliance les trois marques Renault, Nissan et donc Mitsubishi. Le constructeur qui a failli déserter complètement du marché hexagonal n’est plus présent en France qu’avec une gamme très réduite dont cet héritier du SUV apparu sur les routes en 2010 et qui donna matière à clonage à l’époque pour les premiers SUV de PSA, Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008. Aujourd’hui c’est lui qui emprunte son identité à un autre constructeur pour offrir aux aficionados de la marque nippone un véhicule bien sous tous rapports qui a fait ses preuves. Le Captur de Renault est en effet un blockbuster pétri de qualités, à la fois spacieux, confortable, bien équipé et très agréable à conduire, notamment dans cette version hybride pure. L’ASX Mitsubishi bénéficie en effet de la remarquable mécanique du Losange basée sur un moteur essence 1,6 litre de 94 ch, un moteur électrique de 36 ch et un alterno-démarreur de 15 ch soit une puissance totale de 145 ch, couplée à une transmission auto à 6 rapports (2 électriques et 4 thermiques). À la clef puissance, agilité, réactivité et surtout sobriété, car comme pour le Captur, cet attelage hybride autorise un roulage en électrique une grande partie du temps, notamment en ville.

L’ASX est proposé également avec trois autres motorisations « Renault » : un litre essence de 91 ch, un moteur 4 cylindres essence de 140 ch microhybridé et un hybride rechargeable de 158 ch.

À noter que Mitsubishi jouant la carte du haut de gamme avec une garantie 5 ans, les tarifs du clone japonais sont supérieurs à ceux du Captur.

Modèle essayé : Mitsubishi ASX 1.6 MPi HEV 145. Tarif à partir de 42 990 euros. Tarif gamme à partir de 24 990 euros.

Volvo XC40 Recharge : compacte et performant

Alors que Volvo présentera deux nouveaux modèles full électriques d’ici à la fin d’année (le petit SUV EX30 et le gros SUV EX90) nous prenons le volant de ce qui fait encore figure aujourd’hui de l’entrée de gamme SUV électrique du constructeur : le XC40 Recharge. Ce SUV déjà, fort plaisant en version thermique hybride rechargeable (mais un peu ancienne côté équipement) est parfait en tout électrique, à la fois économe car doté d’une belle autonomie et performant côté mécanique. Particulièrement agile en ville, le XC40 offre un réel plaisir de conduite mais réserve quelques déceptions côté équipement (obligation d’utiliser un câble USB pour cloner son téléphone mobile, pas de système de stationnement automatique…).

Modèles essayés : XC40 Recharge FWD (231ch) Ultimate, tarif à partir de 46 990 euros. XC40 Recharge T5 DCT7 Ultimate style Dark, tarif gamme à partir de 52 050 euros

Kia E-Soul, drôlement malin

La première génération de ce drôle de crossover aux allures de voiture de dessin animé est apparue il y a déjà quinze ans. Kia a eu la très bonne idée de l’électrifier dans sa troisième génération sortie fin 2018. Cette version est désormais la seule disponible en France. Spacieux, agile, confortable et doté d’une belle autonomie le E-Soul est un excellent choix pour la ville mais pas que…. Cette petite familiale très agréable à conduire n’a pas peur des escapades au long cours. Profitez-en.

Modèle essayé : Kia E-Soul, tarif à partir de 41 840 euros.

Citroën Berlingo 130 blueHdi, la belle et la bête réunies

Les professionnels n’ont plus l’obligation aujourd’hui de passer l’essentiel de leur temps au volant d’un véhicule basique, bruyant, difficile à conduire, peu confortable, dur au mal et peu séduisant. Désormais les utilitaires ont tout des voitures privées : équipement, confort, boite auto, mécanique efficace et esthétique flatteuse. Le Citroën Berlingo Van dérivé de son cousin grand public en conserve toutes les qualités, la capacité de chargement en plus. Un régal sur le chemin des chantiers.

Modèle essayé : Citroën Berlingo Van M 650 Kg BlueHdi 130. Tarif à partir de 25 560 euros

Opel Grandland, un bon rapport qualité prix

Dérivé du 3008, famille Stellantis oblige, l’Opel Grandland a été restylé à l’été 2022. Dans ses nouveaux atours il poursuit son bonhomme de chemin avec conviction mais sans vraiment rencontrer le succès. Il faut dire que son cousin lui fait de l’ombre. Pourtant la nouvelle version relookée aux codes de la marque en impose : nouvelle calandre fermée noire qui se prolonge dans la continuité des optiques, teinte bicolore, nouveau style d’habitacle avec en guise de planche de bord le Pure Panel, une double dalle numérique pour l’affichage des compteurs et du système médias et clim… Sous le capot un bloc essence 130 chevaux tout simple ou une version hybride rechargeable de 225 ch. ça fait le job ! Et attention une nouvelle version bodybuildée GSe de 300 ch arrive sur le marché….

Modèles essayés : Opel GrandLand 1,2 l essence 130 ch et hybride rechargeable 225 ch. Tarif gamme à partir de 34 000 euros.

Alfa Roméo Tonale 1.3 PHEV

C’est sans doute le meilleur de la gamme. En version hybride rechargeable de 280 chevaux le SUV d’Alfa Roméo marque des points face à ses rivaux grâce à sa puissance et ses quatre roues motrices. Plutôt confortable et bien équipé il se montre en revanche gourmand en carburant une fois sorti de ville bien que relativement éloigné d’une quelconque velléité sportive façon Alfa. Pas sûr du coup qu’il convainque les amoureux de la marque, mais il pourrait séduire de nouveaux clients qui veulent rouler différent….

Modèle essayé : Alfa Roméo Tonale 1,3 l hybride rechargeable Q4 280 ch. Tarif à partir de 51 000 euros.

