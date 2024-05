Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Une application Cartes IGN · L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) vient de proposer une nouvelle application pour les téléphones portables et les tablettes : Cartes IGN. Destinée au grand public, elle permet de découvrir le territoire et les évolutions de celui-ci causées par le changement climatique. Cette application gratuite nous permet d’obtenir un itinéraire à emprunter, en tant que piéton ou conducteur d’un véhicule, après avoir indiqué un point de départ et d’arrivée. Elle nous aide à observer les évolutions du territoire en comparant des cartes ou des vues aériennes d’un même endroit à différentes périodes.

La nouvelle vie des coquilles ! · C’est à la suite d’une prise de conscience du jeune entrepreneur Yacine Kabeche, ingénieur de l’école AgroParisTeh que Circul’Egg a vu le jour. Chaque année, ce sont plus de 40 000 tonnes de coquilles d’œufs qui sont perdues à l’issue des casseries. Circul’Egg propose une solution de revalorisation de ces coquilles d’œufs. Concrètement, elle récupère les co-produits dérivés de l’œuf et les revalorise à destination de filières diverses, telles que l’industrie des cosmétiques, de l’alimentation animale ou encore des compléments alimentaires. Cette start-up prometteuse fonde son activité sur le principe de l’économie circulaire. Son objectif est faire que les biodéchets d’aujourd’hui deviennent les ingrédients, biosourcés et up-cyclés, de demain.

Le Prix du Roman d’Écologie · Depuis son lancement en 2018, le Prix du Roman d’Écologie (PRE) vise à éveiller la conscience écologique en attribuant annuellement une distinction à un écrivain. Ainsi l’évocation des mutations écologiques intéresse de plus en plus la littérature. Cette année, le Prix récompense l’ouvrage Et vous passerez comme des vents fous, publié chez Actes Sud, de Clara Arnaud. L’écrivaine de 38 ans y brosse le portrait des montagnes ariégeoises, au sein desquelles s’affrontent humanité et animalité. Elle nous fait plonger dans la vie pastorale du berger pyrénéen Gaspard et dans celle d’Alma, une éthologue spécialiste des ours, au moment où les attaques d’un plantigrade se multiplient. Émotion, fascination et peur irriguent cet excellent roman qui fait cohabiter les questions politiques, poétiques et écologiques.

Protéger les personnes déplacées · Fin 2023, 75,9 millions de personnes étaient déplacées à l’intérieur de leur propre pays, un chiffre qui atteint des niveaux sans précédent selon un rapport de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) récemment publié. Près de 47 millions de nouveaux déplacements ont été enregistrés cette même année, ce qui souligne la gravité du problème. Les conflits et la violence ont provoqué 20,5 millions de déplacements. Les catastrophes continuent aussi de déplacer des millions de personnes. En 2023, celle du cyclone Freddy dans le sud-est de l’Afrique, les tremblements de terre en Turquie et en Syrie et le cyclone Mocha dans l’océan Indien ont entraîné 26,4 millions de déplacements, soit 56 % du total des nouveaux déplacements internes.

Crédits : Shutterstock