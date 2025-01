C'est un chantier gigantesque qui va faire couler beaucoup d'encre. Oui la Chine a des ambitions, et cela ne surprendra personne. Mais ces ambitions sont-elles compatibles avec le combat du siècle : la lutte contre le grand réchauffement ? Pas sûr. L'aéroport prévu pour 2035 est prévu pour accueillir pas moins de 80 millions de passagers par an. Avec quatre pistes et un terminal de 900 000 m², ce projet vise à transformer Dalian en un hub aérien mondial. Le tout sur une île artificielle.