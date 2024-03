Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Pénaliser la fast fashion · L’Assemblée nationale vient d’adopter le 14 mars dernier des mesures qui visent à freiner la fast fashion, avec notamment une interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassés et un malus environnemental renforcé pour les rendre moins attractifs. Rappelons que l’industrie textile est très polluante, elle représente 10 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce texte salutaire fera de la France le premier pays au monde à légiférer pour limiter les dérives de cette industrie. Malgré ces avancées significatives, il manque encore certaines mesures, telles que la définition dans la loi des pratiques qui relèveraient de la fast fashion, l’exigence de transparence sur les quantités mises en marché par les enseignes ou l’adoption d’un affichage social.

Une réserve citoyenne · Vous souhaitez vous engager dans la vie de votre commune ? Pour vous accompagner dans cette démarche, le gouvernement lance une réserve territoriale citoyenne, en partenariat avec la plate-forme de solidarité citoyenne L’Heure Civique. Grâce à cette plate-forme, chaque citoyen pourra donner un petit peu de son temps au service des autres. Les maires peuvent ainsi faire appel aux habitants disponibles et les solliciter pour différents besoins de la commune : actions solidaires, soutien lors d’événements, aide à la voirie pour faire traverser les enfants, entretien d’espaces verts, etc. Le principe : « donner une heure de son temps chaque mois pour une action solidaire ». Rappelons que le gouvernement a lancé en 2023 une consultation citoyenne qui a révélé que même si près de 7 Français sur 10 ne sont pas engagés au service de leur commune, la moitié souhaite s’impliquer à condition que leur engagement ait un impact sur leur quotidien.

Pollution néfaste au travail ! · La pollution de l’air nuit non seulement à notre santé physique mais aussi à notre environnement de travail. C’est la révélation de l’étude récente de la Judge Business School de l’Université de Cambridge. La pollution fait baisser la performance des équipes au travail dans la résolution de problèmes complexes et l’innovation. Les auteurs de l’étude soulignent que la pollution de l’air à des niveaux élevés, courante dans de nombreux pays en développement, pourrait entraver les efforts de développement économique. Réduire la pollution pourrait non seulement améliorer la santé publique mais aussi favoriser la productivité en améliorant la capacité d’innovation et la performance des équipes au travail.

Meilleure préparation aux risques ! · Selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), l’Europe n’est pas préparée aux risques climatiques croissants, liés aux incendies de forêt et aux conditions météorologiques extrêmes. Le tout premier rapport « European Climate Risk Assessment » (EUCRA) indique que des situations catastrophiques se profilent à l’horizon : incendies de forêts, inondations, glissements de terrain, vagues submersion… et autres conditions météorologiques violentes. Il existe donc encore de nombreuses lacunes dans notre manière de nous préparer aux risques climatiques. L’AEE en a identifié 36 avec des conséquences graves pour les populations. Elle insiste sur le besoin de créer un fonds de solidarité pour contrer ces risques et augmenter plus rapidement que notre état de préparation sociétale. Les États membres de l’UE doivent travailler ensemble et impliquer les niveaux régional et local, lorsqu’une action urgente et coordonnée est requise.

