Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les Français entreprennent : plus d’un million d’entreprises créées l’an passé selon l’Insee, et ce pour la troisième année d’affilée ! Une envie de créer qui s’accompagne souvent d’une question cruciale, où s’implanter ? Au petit jeu des atouts à faire valoir, l’Île-de-France a de quoi séduire les porteurs de projets.

Où souhaiteriez-vous créer votre entreprise ? Eh bien c’est la région francilienne (20 %) qui arrive en tête parmi les Français qui auraient envie de créer ou reprendre une entreprise (ou se mettre à leur compte). C’est en tout cas ce qu’il ressort du sondage OpinionWay pour CCI France et le Medef à l’occasion de Go Entrepreneurs 2024. L’Île-de-France se place ainsi devant les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, qui complètent le podium.

Un emplacement stratégique

Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Oui l’IDF est la première région économique d’Europe, représente plus de 30 % du PIB français – et contribue à 5,3 % du PIB de l’Union européenne. Et pourtant la région n’occupe que 2 % du territoire national, peut-on lire sur le site de la CCI Paris Île-de-France.

Surtout, Paris et ses alentours se situent à un endroit tout à fait stratégique avec des possibilités de mobilité facilitées, et la présence de trois aéroports : Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Paris-le-Bourget. Nombre de gares desservent aussi la capitale. Dit autrement, l’Île-de-France est un lieu idéal pour les échanges et déplacements professionnels, la plupart des grandes métropoles européennes étant accessibles en moins de deux heures de vol.

Des aides multiples

La région présidée par Valérie Pécresse regroupe de nombreux secteurs d’activités. Parmi eux : l’aérospatial, le numérique, la finance, le biomédical, l’automobile, les services ou encore le luxe et la mode… Surtout la région sait aussi financièrement accompagner ses entrepreneurs et porteurs de projets. Voici quelques aides :

Garantie Création : cette aide mise en place par Bpifrance est destinée aux jeunes PME de moins de 3 ans. Ce dispositif concerne tout financement bancaire couvrant les investissements, matériels et immatériels, liés à la création d’entreprise ;

Paris Région Venture Fund : il cible majoritairement les jeunes entreprises franciliennes, porteuses d’innovation à fort enjeu technologique et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 000 000 d’euros.

Le micro-crédit de l’ADIE : il s’adresse à tous les porteurs de projets, indépendamment de leur situation. Indispensable tout de même d’avoir un proche prêt à se porter garant à hauteur de 50 % du montant emprunté. Il est possible d’emprunter un montant maximal de 12 000 euros, sur une durée qui varie entre 6 à 48 mois et à taux fixe de 9,75 % ;

Le prêt d’honneur : deux réseaux nationaux accordent des prêts d’honneur, Initiative France et Réseau Entreprendre.

GEOFFREY WETZEL

*les chiffres mentionnés évoluent régulièrement, consultez les sites des différents réseaux d’accompagnement pour plus de précisions.

IL L’A DIT…

Dominique Restino, président CCI Paris-Île-de-France

Pourquoi créer son entreprise en Île-de-France ?

En tant qu’entreprise, vous avez tout à gagner à vous installer en Île-de-France, une région

stratégique et attractive au cadre unique. Première région économique d’Europe, elle représente 31 % du PIB français et un marché potentiel important. Véritable bassin d’emploi, elle dispose d’une main-d’oeuvre qualifiée, d’une infrastructure de transport développée avec trois aéroports internationaux. La région Île-de-France, c’est aussi un écosystème entrepreneurial dynamique et un réseau dense d’acteurs : incubateurs, accélérateurs, établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Enfin le territoire francilien offre une véritable qualité de vie avec ses zones rurales et urbaines hébergeant de nombreux équipements de proximité. Autant de facteurs qui contribuent à créer un environnement propice à l’innovation et à la croissance. Grâce à la CCI Paris Île-de-France, les entreprises peuvent être accompagnées dans leur démarche d’implantation dans la région. Nous mettons à leur disposition une équipe d’experts pour les guider à chaque étape de leur projet, depuis la recherche de locaux jusqu’à la mise en place de leur activité.