Fondé en 2007, Citizen Entrepreneurs a pour mission d’aider les jeunes entrepreneurs qui ont déjà fait leurs preuves à étendre leurs activités à l’international. Mais le réseau est aussi très impliqué dans la préparation et la tenue du G20YEA, un prologue du G20 consacré à l’entrepreneuriat.

Lorsque Citizen Entrepreneurs a été fondé en 2007, l’idée était de lancer un réseau pour les jeunes entrepreneurs désireux d’un développement à l’international, tout en faisant la promotion de l’entrepreneuriat dans l’hexagone. Mais rapidement, une nouvelle mission s’est ajoutée à cela : Citizen Entrepreneurs est en charge de constituer et de diriger la délégation d’entrepreneurs qui représente la France chaque année au Sommet du G20YEA (Young Entrepreneurs’ Alliance). Si l’événement avait commencé son histoire d’abord comme une façon de mettre en valeur l’entrepreneuriat, sa portée a grandi avec les années. Le G20YEA vise à réunir, avant le G20 politique – il se déroule juste avant dans le même pays –, des délégations de jeunes entrepreneurs des pays membres du groupe. Ensemble, ils travaillent pour proposer à leurs gouvernements respectifs des initiatives en faveur des jeunes entrepreneurs qui aspirent à être des citoyens responsables et porteurs de solutions pour la croissance, l’innovation et l’emploi au service d’un avenir durable. Le tout commence par une journée complète de brainstorming avec tous les membres de la délégation, ainsi que des rendez-vous avec des partenaires français, pour définir les propositions et positions de la délégation ; puis vient le sommet lui-même, et les rencontres avec les 600 à 800 entrepreneurs venant de pays étrangers. Une occasion en or pour étendre son réseau dans des pays où l’on souhaite se développer.

Accompagnement et coaching international

Faire partie de la délégation n’est pas en soi complexe, il faut répondre à certaines conditions : au moins 3 ans de chiffre d’affaires, 3 ans d’existence, la participation du fondateur de l’entreprise, et être sélectionné par un jury constitué principalement par les partenaires de Citizen Entrepreneurs, comme Engie ou Réseau Entreprendre… Pour autant, la mission première du réseau, qui compte plus de 300 membres, n’est pas laissée de côté. L’idée reste d’accompagner les entrepreneurs qui souhaitent se développer à l’international et de créer un véritable réseau pour favoriser l’exportation et les échanges commerciaux. Un programme qui s’allie avec un coaching international, qui consiste en un mentorat où les jeunes chefs d’entreprises sont coachés et guidés à l’international par des entrepreneurs locaux du pays dans lequel ils souhaitent s’implanter, plutôt que par des institutions ou des entreprises spécialisées. Un aspect pratique qui séduit particulièrement et se montre efficace. Sans compter un programme d’ambassadeurs dans les régions, qui consiste à organiser régulièrement des rencontres dans tous les territoires français, sous la forme de petits-déjeuners qui portent sur des thématiques spécifiques, et ce en lien avec les entreprises locales…

