La Chambre de commerce et d’industrie de Paris lance le premier programme de formation à l’entrepreneuriat dédié aux femmes.

Si l’entrepreneuriat attire de plus en plus de femmes, des inégalités persistent encore. Les femmes sont moins nombreuses à se lancer dans la création d’une entreprise.

Parmi les priorités de ma mandature comme présidente de la CCI Paris, j’ai donc souhaité faire plus de place aux femmes dans l’économie parisienne.

A Paris, comme dans toute la France, les femmes créatrices d’entreprises ont aujourd’hui un rôle majeur à jouer dans l’économie mais sont sous-représentées : seulement 25 % des entreprises sont créées par des femmes en Ile-de-France contre 29% en France (étude du CROCIS, Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Services de la CCI Paris Ile-de-France – juin 2022).

Le développement d’entreprise doit ainsi leur être facilité. C’est pourquoi j’ai voulu créé un accélérateur avec un parcours dédié, notamment pour favoriser l’accès au financement et leur permettre de monter en compétences entrepreneuriales.

Les réseaux de cheffes d’entreprises sont essentiels. Avec cet accélérateur, la CCI Paris se donne pour mission de renforcer les performances des dirigeantes sélectionnées, de favoriser la croissance de leurs entreprises et de mettre en lumière des réussites inspirantes.

Ce dispositif, intitulé « Boost Entrepreneurs au Féminin », a été lancé le jeudi 9 mars, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. Florence Dumora, membre du Directoire de la Caisse d’Épargne Ile-de-France en charge du pôle Finances, et Philippe Houzé, président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, sont la marraine et le parrain d’honneur de la première édition de ce dispositif.

Chaque année, ce programme dédié aux femmes permettra à 25 entrepreneures de bénéficier d’une formation professionnalisante pluridisciplinaire d’un an sur de nombreuses thématiques : gestion financière et juridique ; vente/ commercial ; leadership ; réseau, etc.

En plus du suivi d’ateliers collectifs, de sessions de pitchs devant des partenaires financiers, de l’organisation d’événements de networking, les entrepreneures seront également accompagnées par des responsables d’entreprises aux profils très variés.

Si ce modèle confirme son succès (60 candidatures en deux mois pour intégrer la première promotion), nous pourrons le déployer à plus grande échelle et ainsi renforcer l’effet réseau.