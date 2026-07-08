Temps de lecture estimé : 3 minutes

Chaque mois, et grâce aux mots, la linguiste, styliste du langage et artiste Jeanne Bordeau entre dans l’intimité de personnalités de premier plan – chefs d’entreprise, artistes, sportifs, institutionnels. Stanislas de Quercize, ancien président de Montblanc France & États-Unis, Cartier France & États-Unis, Van Cleef & Arpels International, Richemont France, et membre de 12 conseils d’administration de sociétés de luxe et de foi, s’est prêté au jeu.

Des mots, encore des mots, toujours des mots, que pensez-vous des mots ?

Chaque être est unique. Un héros.

Les mots, ça nous donne des clés. Il faut être positif, il n’y a pas de limite et j’apprécie cette phrase avant tout autre : « Plus qu’hier et moins que demain. »

On a 80 000 pensées par jour et il faut veiller à les nourrir de mots positifs. Penser au loup blanc et pas au loup noir. Éviter les pensées sombres !

Dans votre univers professionnel, dites-moi des mots importants que vous aimez entendre ?

J’apprécie « les fraternités ».

Le mot « progrès », on doit toujours faire plus. Donner chaque jour davantage afin de créer des surprises positives. En anglais, « overdeliver », aller au-delà dans la création et le don.

« Emparadiser », et c’est le titre de mon nouvel ouvrage.

J’apprécie que chaque jour, dans l’univers du travail déjà, on veille à la victoire, à toujours plus de victoires et de gains partagés. « Le win, win, win ».

Est important aussi le mot « transmission ». On a un milliard d’ancêtres. Rendons tous nos héritages positifs.

Modifions nos états d’esprit : ne disons plus « Après moi, le déluge », mais « Après moi, le paradis ».

Enfin, il faut lire et relire nos acquis, bons ou mauvais, les réexaminer, car on apprend aussi de nos échecs !

Dans votre univers personnel, quels sont vos mots favoris ?

J’ai un bouquet de mots : amour et amitié, fraternité, solidarité, fidélité, compliment, gratification, générosité, cadeau, don, mise en relation.

Et il y en aurait tant d’autres !

Dans l’actualité, quels sont les mots qui vous irritent ?

Tous les mots qui laissent l’autre de côté. Ou tout humain en état de faiblesse.

Solitude, critique, cauchemar, maladie.

« Plutôt que de duels, je rêve de duos. »

Donnez-moi un mot qui signe l’avenir ?

C’est le verbe « emparadiser », qui est lié à ma phrase chérie : « Plus qu’hier et moins que demain. »

« Emparadiser », c’est élargir, ouvrir, améliorer, embellir !

Dans votre jardin personnel, cultivez-vous des mots et des citations à propos du langage ?

Je conseille toujours de parler avec son cœur, son corps, son esprit, son âme.

En langage comme en tout, on doit constamment progresser et surtout savoir toucher son interlocuteur ! Vivre ses émotions, les dire.

Y a-t-il un slogan de publicité qui vous reste à l’esprit ?

Oui, il y en a un qui m’amuse : « Sky is the limit. »

À l’inverse, je dis et redis toujours qu’il n’y a pas de limite !

Y a-t-il un titre de film qui vous plaît particulièrement ?

Non. Je veux surtout que chacun soit un héros et devienne acteur de sa propre vie ! De son film.

Y a-t-il un ou des titres de chansons qui vous plaisent particulièrement ?

Oui : « Allumez le feu ».

Quels sont vos auteurs préférés ?

Dieu, Jésus-Christ, la Vierge Marie.

La Bible et les Évangiles boostent les amours, parlent de rebonds, de pardons.

Y a-t-il des titres de livres dont les mots vous séduisent depuis longtemps ?

Oui… Peut-être est-ce le titre du prochain livre que je rêve d’écrire ?

Peut-être vais-je le nommer Fratelli tutti. Car nous sommes tous humains, tous uniques et nous devons nous sentir fraternels et être en co-conquête plutôt qu’en concurrence.

« Réseau », « esprit d’équipe » et « esprit de fraternité » me sont des mots chers !

Qu’est-ce qui vous enrichit en termes de mots ?

L’amour, le lien aux autres.

Sans arrêt, je joue avec les mots. Je me relie à chacun, je raconte à chaque personne rencontrée les mots qui vont avec ses initiales ou son nom et prénom.

Si vous deviez choisir des mots qui vous dessinent, lesquels choisiriez-vous ?

Sympathique, sérénissime, superbe, solutions, homme de solutions, sens du service.

Quels sont les mots que votre entourage utilise pour parler de vous ?

Sympathique, généreux, ouvert, fraternel.

Quel est le plus beau mot de la langue française ?

Bonheur.

Chaque jour, souvenons-nous que c’est un cadeau d’être en vie ! Alors justement, emparadisons nos vies !

Quels synonymes donneriez-vous au mot chance ?

Espoir, positivité, rebond, renouveau, renaissance !

Avez-vous une devise ?

« Ne pas donner, c’est perdre. »

… Par Jeanne Bordeau

Elle est à la fois linguiste, artiste, styliste du langage et historienne des mots. Fondatrice d’un bureau de style en langage, Jeanne Bordeau accompagne les entreprises désireuses d’écrire une langue qui leur ressemble. Elle a déposé des méthodes d’analyse du discours, publié une quarantaine d’études et quinze ouvrages professionnels sur le langage. Elle a enseigné à Aix-Marseille, à la Sorbonne Paris V et à l’École Holden en Italie, créée par Alessandro Baricco.

Jeanne Bordeau a créé une œuvre singulière : collecter les mots des médias pour composer des tableaux-collages. Vingt ans plus tard et au travers des onze mêmes thèmes retenus chaque année, cette œuvre incarne un observatoire artistique et sémantique de l’époque.

Ps : ce portrait de mots est à retrouver dans le n°130 d’EcoRéseau Business.