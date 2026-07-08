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Lorsque l’on dirige une entreprise, on se trouve souvent seul face aux difficultés du quotidien : un retard de paiement qui fragilise la trésorerie, un désaccord avec un fournisseur, un contrat déséquilibré, une situation qui se tend. Pendant que ces situations s’installent, c’est autant de temps et d’énergie qui ne sont plus consacrés au développement de l’activité.

Dans ces moments-là, beaucoup de dirigeants se demandent vers qui se tourner et comment trouver rapidement une solution avant que les difficultés ne s’aggravent.

C’est précisément l’un des rôles du Médiateur des entreprises : accompagner, orienter, débloquer des situations et surtout ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés.

Mais pour être utile, encore faut-il être identifié et compris. C’est pourquoi nous avons décidé de rendre notre action plus accessible aux chefs d’entreprise. Cette volonté d’accessibilité traduit à vrai dire l’ADN même de la médiation : recréer les conditions du dialogue lorsque celui-ci s’est dégradé ou rompu.

Tout d’abord, chaque dirigeant peut accéder, à tout moment, à notre service de sollicitation en ligne depuis notre site. En quelques clics, il est possible de nous consulter en posant une question à nos experts, en exposant sa situation, ou bien en demandant un premier éclairage avant d’envisager une médiation formelle.

Derrière cet outil, il y a une idée simple : offrir une porte d’entrée rapide, sans complexité, pour ne pas laisser une situation s’enliser faute d’interlocuteur.

Nos équipes s’engagent à répondre sous 48 heures et à orienter chaque entreprise vers la solution la plus adaptée : une médiation lorsque c’est nécessaire, un accompagnement spécifique, ou bien une redirection vers un acteur de l’écosystème plus adapté. L’objectif est double : ne laisser aucune entreprise au bord du chemin et apporter une réponse utile, concrète et rapide.

En 2025, le Médiateur des entreprises a pris en charge 1 830 sollicitations, majoritairement issues de TPE et PME. Plus de la moitié des demandes reçues via « Contacter le médiateur » étaient susceptibles d’aboutir à une médiation. Et les retards de paiement restent, de loin, le premier sujet de préoccupation des entreprises.

Cela souligne une réalité dont nous avons pleinement conscience : les besoins d’écoute, de dialogue et d’accompagnement sont nombreux. Notre rôle ici est de se tenir au plus près des réalités de terrain afin d’aider les entreprises à faire émerger des solutions concrètes.

En parallèle à cela, et toujours avec l’objectif de rendre plus accessibles nos actions, nous avons lancé sur LinkedIn et YouTube deux séries de vidéos complémentaires.

La première, Décodés, explique sans jargon institutionnel nos missions et nos champs d’intervention : médiation, achats responsables, innovation, relations entre start-up et grands groupes ou marchés publics et privés… autant de sujets parfois techniques mais qui ont un impact très concret sur la vie des entreprises.

L’idée est de permettre à chaque dirigeant de comprendre rapidement dans quelles situations il peut nous solliciter.

Avec la seconde série, Connectés, nous allons encore plus loin dans l’échange : les chefs d’entreprise posent directement leurs questions via notre page LinkedIn et j’y réponds en vidéo, avec un objectif simple : apporter des réponses concrètes, réactives et utiles.

Le Médiateur des entreprises a initié en 2026 une action collective avec les acteurs publics, privés et associatifs de l’accompagnement dans le but de raccourcir le chemin entre nous.

C’est pourquoi je veux vous adresser un message simple : n’attendez pas que les situations se bloquent complètement pour nous contacter. Posez vos questions. Sollicitez-nous. Nous pouvons encore plus rapidement vous accompagner, mobiliser les bons interlocuteurs et vous aider à trouver des solutions.