Temps de lecture estimé : 1 minute

Les règles d’or de l’entrepreneur pour se protéger

Thomas Binet : Pourquoi est-il essentiel de séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel ?

Marion Chapel-Massot : Lorsqu’un entrepreneur crée son activité, il prend des risques qui ne doivent pas mettre en danger l’ensemble de ses biens personnels.

Le choix de la structure juridique est donc primordial. Si les sociétés comme la SAS ou la SARL permettent généralement de limiter la responsabilité aux apports réalisés, certaines situations, comme la signature d’une caution bancaire personnelle, peuvent remettre en cause cette protection.

Il est donc indispensable d’anticiper ces sujets dès le lancement de l’activité afin de sécuriser son patrimoine.

T.B. : Comment protéger sa famille et ses biens immobiliers ?

M.C.-M. : La résidence principale constitue souvent le principal actif d’un entrepreneur. Même si elle bénéficie aujourd’hui d’une protection renforcée, il reste essentiel de réfléchir à son organisation patrimoniale globale.

Le régime matrimonial peut notamment jouer un rôle déterminant. Dans certains cas, une séparation de biens permet de mieux protéger le conjoint face aux aléas de la vie professionnelle.

L’objectif est de préserver l’équilibre familial tout en poursuivant le développement de l’entreprise.

T.B. : Pourquoi la prévoyance est-elle indispensable pour un chef d’entreprise ?

M.C.-M. : De nombreux dirigeants assurent leur activité mais oublient de se protéger eux-mêmes.

Pourtant, un arrêt de travail, une invalidité ou un décès peuvent fragiliser durablement leur situation financière et celle de leurs proches.

Les régimes obligatoires offrent souvent une couverture limitée. Une prévoyance adaptée permet de maintenir un niveau de revenus en cas de coup dur et d’assurer une meilleure protection de la famille.

Pour certaines entreprises, une assurance homme-clé peut également être mise en place afin de préserver l’activité lorsqu’elle dépend fortement d’une personne essentielle.