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Depuis janvier 2025, Apicil est engagé aux côtés de la Fédération Française de Rugby en tant que partenaire majeur des équipes féminines et masculines du XV de France et de France 7. Quel bilan pouvez-vous déjà dresser ?

Il est positif sur plusieurs plans.

Déjà, en termes de visibilité, les audiences de l’ensemble des matchs sont en forte croissance, ce qui nous permet de nous faire connaître.

Nous partageons notamment l’enthousiasme de la Fédération à l’égard du XV féminin. C’est un pari réussi et l’attention qu’elles suscitent nous renforce dans la conviction qu’il y a un potentiel énorme et que c’est un excellent signal qui est donné sur la place des femmes dans le sport de haut niveau et dans la société en général.

À ce sujet, nous avons d’emblée demandé à la Fédération que le montant des primes qu’elles reçoivent soit le même que celui des hommes.

Ensuite, la mobilisation de nos collaborateurs autour de ce sport est forte et cela nous permet de les fédérer autour de messages de performance et de solidarité inhérents au rugby.

Nous avons en outre proposé d’en intégrer certains dans le cadre du dispositif d’accessibilité mis en place par la FFR. Ils accompagnent les personnes en situation de handicap à accéder à leur place dans les stades.

Enfin, et c’est ce dont nous sommes le plus fiers, nous avons pu mettre en place des « sensory rooms » pour que des jeunes souffrant de troubles autistiques puissent assister à des matchs.

C’est nouveau et nous voulons, en tant qu’entreprise à impact, faire évoluer la société sur cette question de la place du handicap invisible. Le message est passé, vu le nombre de sollicitations que nous recevons.

Vous célébrerez vos 30 ans d’engagement dans le handisport en 2027, un accompagnement qui paraît évident vu votre métier…

Oui, notre raison d’être est : « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies toute la vie », tout est presque dit.

Nous sommes un groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif. Protéger les personnes est notre métier de base, mais nous menons un combat sur le sujet de l’inclusion depuis longtemps.

Nous avons naturellement commencé par la question du handicap dans le sport, car c’est presque le plus évident, et maintenant nous poursuivons notre engagement sur toutes les autres thématiques : diversité, égalité des chances, égalité professionnelle…

Le sujet progresse, mais il reste à faire et, avec la FFR, nous avons trouvé un partenaire qui partage les mêmes convictions.