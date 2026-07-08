Dans le Paris des années 1930, une jeune Alsacienne de 23 ans nourrit une conviction audacieuse : les femmes méritent des vêtements aussi élégants que confortables.

Son nom : Anny Blatt.

En 1933, elle crée sa maison et révolutionne la maille en imaginant des pulls et des robes tricotés, légers, modernes et colorés, à une époque où le tricot est encore perçu comme un simple loisir domestique.

Après la Seconde Guerre mondiale, la créatrice s’impose dans l’univers de la haute couture.

En 1953, elle fait sensation avec une robe du soir de seulement 180 grammes. Les journalistes la surnomment alors « la magicienne du tricot ».

La marque change de dimension en 1968 lorsqu’elle rejoint un grand groupe textile. Les catalogues Anny Maille envahissent les foyers, les tricoteuses reproduisent les créations de la maison et les années 1980 consacrent la marque.

Les pulls Anny Blatt habillent Anne Sinclair, Linda Evangelista ou encore les héroïnes des publicités imaginées par Serge Gainsbourg. Le tricot devient glamour.

Puis vient le temps du déclin.

L’arrivée de la fast fashion, la délocalisation de la production textile et l’évolution des modes de consommation fragilisent la marque, qui finit par cesser son activité en 2019.

Beaucoup pensent alors que l’histoire est terminée.

C’était sans compter sur Marion Carrette.

Après avoir créé plusieurs entreprises dans le numérique, dont OuiCar, l’entrepreneuse décide de changer de vie. En 2020, associée à Anne Molineau, styliste historique de la maison, elle rachète Anny Blatt et ses archives, riches de plusieurs milliers de créations.

Son ambition : faire renaître cette icône française sans trahir son ADN.

Aujourd’hui, Anny Blatt conjugue héritage et modernité.

La marque propose ses célèbres kits de tricot, mais aussi une collection de prêt-à-porter haut de gamme fabriquée en France. Production raisonnée, savoir-faire local, matières d’exception et créations intemporelles : la maison s’adresse à une génération qui recherche du sens autant que du style.

Près d’un siècle après sa création, Anny Blatt continue ainsi de tisser son histoire.

Une histoire de passion, de transmission et de renaissance, où chaque maille raconte un peu de l’élégance française.