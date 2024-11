Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comment la CCI Paris Île-de-France accompagne-t-elle les entreprises à l’export, notamment celles qui débutent ?

Exporter est un levier de croissance décisif pour les entreprises qui, en diversifiant leurs marchés, gagnent en compétitivité. Dans ce cadre, la CCI Paris Île-de-France accompagne les entreprises à chaque étape clé de leur démarche à l’export en les aidant à se positionner efficacement sur les marchés internationaux.

Notre mission consiste en premier lieu à informer les entreprises sur les marchés étrangers, les solutions de financement ou les réglementations en vigueur, via des ateliers, événements, entretiens conseils.

Nous aidons également les chefs d’entreprises à prioriser les marchés, à structurer leur démarche d’exportation avec notamment des plans d’action export, à identifier les financements mobilisables et en les aidant à les obtenir. Notre programme Road To Export, financé par la région Île-de-France, propose par exemple un accompagnement complet avec un parcours sur six mois pour aider les entreprises peu ou pas exportatrices à aller à l’international.

Dans le cadre du dispositif national Team France Export, la CCI Paris Île-de-France est également le point d’entrée francilien d’un réseau incluant notamment Business France et Bpifrance. Elle met à la disposition des entreprises une large gamme de prestations d’information, d’accompagnement (en France et à l’étranger) et de financement.

Pouvez-vous citer quelques exemples de réussite d’entreprises accompagnées par la CCI Paris Île-de-France dans leur stratégie d’internationalisation ?

En 2023, nous avons accompagné près de 5 200 entreprises dans leur développement international et organisé plus de 170 opérations et événements pour les soutenir. Notre activité Export a augmenté de 83 % avec un taux de satisfaction des entreprises dépassant les 87 %.

De nombreuses entreprises que nous avons accompagnées ont enregistré de belles réussites à l’export : c’est le cas des sociétés Diagante, Oxyproteomics ou encore DIGIMOBEE qui après avoir bénéficié de nos dispositifs d’accompagnement, réalisent depuis plusieurs années de belles percées à l’international.

La Team France Export vient d’ailleurs d’être récompensée comme la meilleure organisation collective de promotion du commerce sur le plan mondial pour sa stratégie de soutien aux TPE et PME.

Comment la CCI Paris Île-de-France aidet- elle les entreprises à anticiper les enjeux émergents du commerce international ?

La CCI Paris Île-de-France veille attentivement aux évolutions des environnements économiques et géopolitiques. Elle informe les entreprises des spécificités locales, des tendances émergentes, et des opportunités à l’international, ce qui leur permet de s’adapter rapidement. Nous sommes attentifs à ce que nos conseillers conservent une relation de proximité avec les entreprises, afin de les aider à chaque étape de leur démarche. Nous essayons aussi de simplifier les procédures, telles que certaines formalités douanières, aujourd’hui entièrement digitalisées. Enfin, nous organisons régulièrement des événements pour soutenir les entreprises qui souhaitent s’internationaliser tels que des forums pays sur les zones porteuses. Le 11 décembre prochain, nous consacrerons notre grand événement annuel, « Faites de l’International », aux implications pour les entreprises du contexte géopolitique actuel.