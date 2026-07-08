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Au cœur de l’Occitanie, le Château Capion allie avec élégance patrimoine historique et excellence viticole. Mentionné dès le XVIe siècle dans de vieux manuscrits, le domaine s’est progressivement imposé comme l’une des propriétés emblématiques du Languedoc. Transformé au XIXe siècle en véritable folie viticole, le château séduit aujourd’hui encore par son architecture raffinée et ses jardins à la française.

Façonnée au fil des décennies par plusieurs familles, l’identité du lieu s’inscrit entre tradition et renouveau. Depuis 2023, le domaine est porté par Francis Ingrand et Sandrine Tannière, un couple montpelliérain déterminé à faire du Château Capion un lieu d’exception consacré à l’art de vivre, aux événements et à la production de grands vins.

Certifié en agriculture biologique depuis 2020, le domaine couvre 82 hectares, dont 49 hectares de vignes cultivées dans le respect de la biodiversité. Le travail manuel, la préservation des sols et une connaissance approfondie du terroir accompagnent chaque étape de la production. Les différentes compositions géologiques confèrent aux vins une identité singulière, marquée par l’équilibre et la finesse.

Le millésime 2018 figure parmi les cuvées emblématiques du domaine et illustre pleinement ce savoir-faire. Issu d’un assemblage de Roussanne, de Viognier et de Bourboulenc, ce vin blanc présente une robe dorée lumineuse. Le nez, complexe et élégant, révèle des notes d’acacia et de miel. En bouche, l’attaque ample évolue vers une belle tension, prolongée par une finale iodée et minérale qui apporte fraîcheur et longueur.

À travers cette cuvée, le Château Capion affirme sa volonté de produire des vins authentiques, profondément ancrés dans leur terroir, tout en écrivant une nouvelle page de son histoire.

Bonne dégustation !