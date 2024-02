Temps de lecture estimé : 2 minutes

Après trois années marquées par d’importantes turbulences, notre économie résiste avec un atterrissage qui reste plutôt bon en fin d’année dernière. En effet, le bilan 2023 en matière de défaillances d’entreprises reste globalement raisonnable même s’il ne faut évidemment pas oublier que derrière chaque faillite il y a des chefs d’entreprise et des employés qui souffrent. Il faut penser à eux et les accompagner du mieux que nous pouvons. Malgré tout, si nous gardons une vision macroéconomique de la situation, ce que nous voyons c’est une économie qui tient bon avec un nombre de défaillances qui reste inférieur à la moyenne d’avant la crise de la covid-19 comme l’avait récemment indiqué la Banque de France. Quelques secteurs restent cependant à surveiller tels que la construction – les promoteurs souffrent en effet à cause des taux d’intérêts actuellement très élevés – ou encore l’habillement avec certaines marques qui sont malheureusement arrivées au bout d’un modèle.

En ce début d’année d’autres indicateurs passent progressivement au vert. Prenons l’inflation dont la tendance commence à baisser. Il s’agit d’un petit frémissement mais qui va dans le bon sens. Le coût de l’énergie commence également à diminuer. Ces indicateurs évoluent positivement ce qui est, je l’espère, un bon signe pour cette nouvelle année. Dans ce contexte économique, nos chantiers sont nombreux. Tout d’abord les négociations commerciales, dont les dates ont été avancées cette année, font partie de nos sujets de préoccupation. En effet, un cycle plus court crée un climat propice aux tensions. La loi Descrozaille adoptée l’an dernier prévoit par ailleurs une fenêtre de médiation afin de permettre aux acteurs en fin de négociation de se mettre d’accord sur les conditions de sortie. Nous sommes missionnés aux côtés du Médiateur des relations commerciales agricoles pour proposer aux acteurs concernés un cadre de dialogue afin qu’ils puissent trouver une solution à leur désaccord.

La trésorerie et notamment les délais de paiement restent également au coeur de nos actions en ce début d’année. La trésorerie constitue le carburant d’une entreprise donc quand les clients paient en retard cela impacte automatiquement sa situation financière. Nous restons donc très vigilants quant à cette problématique qui peut également toucher la santé mentale des chefs d’entreprise, ces femmes et hommes courageux qui se battent tous les jours pour la survie et le développement de leur entreprise. Face à cette réalité faite de belles réussites mais aussi des problèmes du quotidien, nous restons mobilisés et à disposition de tous les acteurs économiques sur l’ensemble du territoire français. Si j’ai un seul message à leur adresser en ce début d’année 2024, c’est : ne restez pas seuls face à vos difficultés et faites appel à nous sur notre site web mediateur-des-entreprises.fr