C’est la rentrée aussi pour les entreprises ! Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Une rentrée olympique

A l’heure où les micros et les yeux se braquent vers les athlètes paralympiques, les entreprises doivent se mettre sur la ligne de départ pour cette nouvelle année (scolaire) et les challenges à relever. Les entrepreneurs, dont beaucoup restent dans l’attentisme, doivent rebondir et se remettre en ordre de marche pour aller de l’avant. Pour certains, c’est déjà une course contre-la-montre qui a démarré pour la survie de leur entreprise. Rester sur le banc de touche n’est pas une option face à la compétition qui se joue chaque jour, et ce quels que soient les marchés.

Des épreuves pour tous

Les chiffres de l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs annonçant l’augmentation de 18 % sur le premier semestre 2024 du nombre de chefs d’entreprise ayant perdu leur emploi gomment les effets de la coupure estivale et impactent sur le moral… De quoi être à plat dès la rentrée ! Mais ils rappellent surtout l’importance de se remettre rapidement en selle d’un point de vue économique. Pédaler dans la semoule ? Cela peut arriver. Avoir un coup de pompe ? C’est humain. Mais avant de péter un câble ou de perdre les pédales, il faut redémarrer et passer à la vitesse supérieure : être entrepreneur, c’est oser et savoir mouiller le maillot !

Vers un rebond en équipe pour les entrepreneurs français

Pour avancer, il faut se recentrer, identifier les différentes voies possibles jusqu’à la ligne d’arrivée, quitte à, si besoin, se faire accompagner. Mais, tous les sportifs de haut niveau le savent : être bien entouré (de pairs et/ ou d’experts) est la clé ! Assister à des événements entre entrepreneurs aguerris, comme la deuxième Journée nationale du rebond, ou encore échanger avec des chefs d’entreprise qui ont déjà essuyé des tempêtes ou bu la tasse mais qui ont su sortir la tête de l’eau ou se replonger dans le bain de l’entrepreneuriat sont des atouts pour sprinter vers le succès.