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Le leadership est souvent présenté comme un ensemble de qualités : vision, courage, charisme, capacité à décider. Pourtant, avant d’être une pratique, il est aussi une sémantique.

Les mots ne décrivent pas le leadership ; ils le construisent.

L’étymologie nous offre un premier éclairage. Le mot « leader » apparaît au XIVᵉ siècle en anglais et dérive du verbe to lead, lui-même issu de l’ancien anglais laedan, qui signifie « montrer le chemin ».

Le leader n’est donc pas celui qui commande, mais celui qui conduit.

Nuance essentielle. Là où le chef exerce une autorité, le leader indique une direction.

Cette distinction n’est pas nouvelle. Dans son ouvrage Le Prince, Machiavel décrit le despote comme celui qui conserve le pouvoir. À l’inverse, les travaux contemporains de James MacGregor Burns puis de Bernard Bass sur le « leadership transformationnel » montrent que les grands leaders sont moins des détenteurs d’autorité que des producteurs de sens.

Or le sens passe d’abord par le langage.

Le philosophe Ludwig Wittgenstein affirmait que « les limites de mon langage signifient les limites de mon monde ». En entreprise, les limites du langage d’un dirigeant deviennent souvent les limites de l’action collective.

Prenons quelques exemples.

Un dirigeant qui parle de « ressources humaines » ne raconte pas la même histoire que celui qui évoque des « talents » ou des « richesses humaines ». Dans le premier cas, l’individu apparaît comme un moyen de production. Dans le second, comme une valeur ajoutée.

De la même manière, une entreprise peut annoncer un « plan d’économies », un « programme de transformation » ou un « projet de compétitivité ». Les conséquences peuvent être identiques, mais les représentations mentales qu’elles suscitent sont radicalement différentes.

Le linguiste George Lakoff a montré que les mots activent des cadres cognitifs.

Lorsque John F. Kennedy déclare en 1961 : « Nous choisissons d’aller sur la Lune », il ne décrit pas un programme spatial. Il crée une aventure collective.

Lorsqu’en 1940 Winston Churchill promet « du sang, du labeur, des larmes et de la sueur », il ne rassure pas ; il mobilise.

Les dirigeants les plus influents sont souvent ceux qui maîtrisent cette capacité à transformer une réalité complexe en récit intelligible.

Les entreprises regorgent pourtant d’expressions qui produisent l’effet inverse : « alignement stratégique », « optimisation des synergies », « feuille de route », « dynamique de transformation ». Derrière ces formulations sophistes se cache parfois ce que l’écrivain George Orwell dénonçait déjà : un langage qui éloigne la pensée.

Le leadership commence alors peut-être par un exercice de simplicité.

Parler vrai. Nommer précisément. Préférer les verbes aux concepts, les actions aux abstractions, les engagements aux slogans.

Car au fond, les collaborateurs ne suivent pas seulement un dirigeant. Ils suivent une vision du monde exprimée à travers ses mots.

Et c’est peut-être là le véritable pouvoir du langage : non pas convaincre, mais donner envie d’avancer dans la même direction.