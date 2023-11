Temps de lecture estimé : 3 minutes

Nous dévoilons ici l’intégralité des lauréats des trophées H’up ! Handicapés sûrement, entrepreneurs avant tout ! ÉcoRéseau Business, partenaire de l’événement, était présent à la soirée de remise de prix.



Les lauréats prouvent une abnégation hors du commun, une capacité à dépasser le handicap. Oui, ils participent à cette nouvelle société de l’entreprise que nous appelons de nos vœux.

Grâce aux Jeux paralympiques, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre, les personnes handicapées vont sans aucun doute bénéficier d’une meilleure visibilité. Leurs résiliences, leurs expériences et – bien évidemment – leurs difficultés seront mieux considérées. Et si le sport est souvent cité comme un excellent moyen de dépasser son handicap, de relever les défis, n’oublions pas que l’entreprise représente également une clef pour rebondir et défier la maladie.

Les trophées H’up sont là pour le rappeler. Ils récompensent en effet des parcours hors-normes. Cette sixième édition a eu lieu mercredi 15 novembre au soir, depuis le Carreau du Temple à Paris. ÉcoRéseau Business était évidemment présent à cet évènement dont nous sommes les heureux partenaires.

Catégorie entrepreneurs créateurs : Laurence Mattei – Rhum’Arrangerie – Corse

Une valeur cardinale : la convivialité. Au pays de Rabelais, on ne transige pas avec les vins et les mets qui confèrent à nos existences une dimension particulière. Après deux opérations de la colonne vertébrale, Laurence Mattei, citoyenne corse, décide de se reconstruire… par le rhum. Certainement pas en sombrant dans l’alcool, non, mais en inventant Rhum’Arrangerie, offre qui mêle saveurs d’outre-mer à celles de l’île de beauté… De quoi passer un excellent moment aux airs de voyage ambré ! Elle s’associe à son amie Sandra. Ces deux femmes handicapées dépassent les préjugés et filent vers la réussite grâce à leurs six recettes d’exception. 8 000 bouteilles produites depuis 2022, distribuées dans 120 magasins… « Enivrez-vous » disait Baudelaire… Et entreprenez, sans modération !

Catégorie entrepreneurs innovateurs : Nathalie Salvi – Stomapote – Grand Est

Bourlingueuse ! Voilà le mot qui définit le mieux Nathalie Salvi, grande originale devant l’Éternel et pas du genre à renoncer devant l’adversité. Après une rude maladie, Nathalie est contrainte de vivre avec une « stomie », sorte de poche sur l’abdomen. Très difficile et handicapant pour continuer à vivre sa vie d’avant, faite de sports et de voyages. Mais l’entreprenante inventive ne se laisse pas abattre et rebondit grâce aux ressources de l’entreprise. Avec Stomapote, la ceinture portative qu’elle invente pour placer cette poche tellement pénible. Un vrai retour à la liberté et à une existence plus douce, aux côtés de sa compagne. Une innovation qui change la vie en vrai… Bravo !

Catégorie entrepreneurs expérimentés : Laurent Gaudens – Dulcenae – Île-de-France

Un peu de douceur. Voilà qui change. Après ses graves brûlures, Laurent Gaudens a eu l’envie et sans doute le besoin d’en revenir à de suaves et voluptueuses caresses. « Je défends la douceur, et pourtant, croyez-moi, j’ai eu mon lot d’épreuves ». Il poursuit : « Mon projet s’appelle Dulcenae… et je vais vous parler de douceur… La douceur du toucher, du temps arrêté, la douceur du soin et de la bienveillance, la douceur aussi du regard qui sait voir toutes les beautés ! ». Ce concept d’institut de beauté inclusif fait évidemment des émules. Enfin, ces personnes, leurs corps et leurs cœurs, sont considérés sans préjugés ni regards malveillants. De l’obésité au vitiligo, du psoriasis à l’eczéma, de la paraplégie à l’amputation… Tous les corps ont droit à ce moment de tendresse.

Prix de l’entrepreneur de l’année : Rémi Uzzan – Othentik – Ile-de-France

Un peu de diversité dans nos boîtes, ça ferait du bien. De vraie diversité s’entend. Rappelons que seulement 1 % des autistes adultes sont en situation d’emploi… Un chiffre consternant qui prouve la médiocrité de tant et tant de patrons, rétifs à l’idée d’ouvrir leurs cœurs, coincés qu’ils sont dans des préjugés passéistes et dépassés. Les autistes sont pourtant des profils talentueux – certes, exigeants – qui peuvent apporter beaucoup. Rémi Uzzan propose ainsi aux talents neuroatypiques de trouver une place sur l’impitoyable marché du travail. Il veut battre en brèche l’approche « caritative » du handicap au travail et convaincre les fameux « décideurs » qu’ils ont tout intérêt à choisir ces profils originaux. Othentik, c’est l’inclusion quoi qu’il en coûte… Et avec le sourire !

Prix « Coup de cœur du jury » : RG Animations 44 – Romain Goyé – Pays-de-La-Loire

Le jury n’a pas pu résister. « Ma candidature, c’est un hymne au plaisir, à la nuit, à la fête, à la musique… à la Vie, avec un grand V ! Et c’est aussi un sacré pied-de-nez ! ». Avec un tel argumentaire, Romain Goyé ne pouvait qu’éblouir. RG Animations 44, c’est mettre la musique au cœur de tout. « Pour moi, la musique, c’est l’égalité. Avec elle, il n’y a plus de valides et d’handicapés. En tout cas, mon handicap à moi disparait », ajoute Romain Goyé. Ce passionné a eu le courage d’aller au bout de sa passion et de devenir DJ. 40 événements et 12 mariages en deux ans. Parce qu’ambiancer les autres est un moyen de se dépasser, de se sublimer. Et comme le chantait Nicoletta : « Moi qui ne croyais rien / Aujourd’hui crois en mon destin / Pour trouver la vérité / Il me suffisait de chanter / Pour moi la musique / Oui, la musique / Je le sais sera la clé / De l’amour, de l’amitié »… Bravo !

Prix « vote du public » : Steves.Hounkponou.com – Steves Hounkponou – Ile-de-France

« Noir et handicapé, et alors ? Je devrais me cacher ? Cette remarque a été un électrochoc : j’ai décidé que non, je n’allais pas accepter ce destin “d’invisible”. Et j’ai adopté un symbole : le chapeau. Avec lui, on me remarque. Je ne suis plus ni le noir, ni l’handicapé, je suis l’homme au chapeau ! », explique Steves Hounkponou, fondateur de la société éponyme spécialisée dans le conseil en stratégie digitale. Cet entrepreneur, né au Bénin, accompagne ceux qui lui font confiance sur trois aspects : storytelling, image de marque et réseau. Le combat de Steves ? rendre les invisibles, visibles.