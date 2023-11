Temps de lecture estimé : 2 minutes

La cérémonie de remise des trophées H’up se déroulera ce mercredi 15 novembre à partir de 17 h 30. ÉcoRéseau Business est partenaire.



Dans le cadre de sa 6e édition, l’événement organisé par l’association h’up entrepreneurs, célébrera les succès des près de 80 000 entrepreneurs français en situation de handicap. Ainsi, cette remise de trophées visera à révéler et récompenser des parcours entrepreneuriaux hors du commun.

C’est au Carreau du Temple, à Paris que les fameux trophées h’up se tiendront ! À cette occasion, 5 trophées seront remis à 5 entrepreneurs en situation de handicap ou fragilisés. Trois trophées viseront à récompenser les lauréats de trois catégories différentes. Un trophée destiné aux Créateurs, un autre aux Expérimentés et enfin un pour les Innovateurs. Enfin, le Trophée de l’entrepreneur de l’année récompensera un parcours remarquable ayant conduit à l’entrepreneuriat ou une grande réussite entrepreneuriale.

H’up, c’est quoi ?

Depuis 14 ans, l’association h’up se mobilise afin d’accompagner les entrepreneurs en situation de handicap dans le succès de leur structure. Anciennement l’UPTIH, l’association voit le jour en 2008. Dorénavant, elle est animée par des entrepreneurs et des consultants, qui pour certains sont en situation de handicap.

D’abord l’association se veut être un soutien pour tous les entrepreneurs quand survient un handicap, pour maintenir leur entreprise en activité. Aussi, elle accompagne ces créateurs et entrepreneurs avec son équipe de professionnels en activité dans le but d’éclairer leur démarche et accélérer leur succès. Enfin, l’association h’up, c’est aussi une communauté qui se développe pour faire émerger une vision innovante de l’entrepreneur handicapé et des solutions collectives (législatives, financières, de prévoyance, etc.).

L’association en chiffres

L’association h’up, c’est d’abord 400 bénévoles engagés, qu’ils soient experts projets ou coachs personnels, ils sont au service des entrepreneurs ! L’association encadre également près de 200 projets de création d’entreprise.

Ainsi, 520 entrepreneurs en activités ou en création d’entreprise font partie du réseau de l’association h’up, elle-même composée d’une communauté de plus de 3 000 membres, partenaires et sympathisants.

Qui sont les nominés de cette 6e édition ?

Entrepreneurs créateurs 2023

• Alice DEVES, Petite Mu

• Laurence MATTEI & Sandra GOSTOLI, Rhum’Arrangerie

• Rémi UZZAN, Othentik

• Sandrine CIRON, Parisiennejolly

Entrepreneurs expérimentés 2023

• Laurent GAUDENS, Dulcenae

• Olivia WATTINNE, Estrella Lab

• Romain GOYÉ, RG Animations 44

• Steves HOUNKPONOU, steveshounkponou.com

Entrepreneurs innovateurs

• Maïté FERDINAND, Handivisible

• Nathalie SALVI, Stomapote

• Leïla DRIHMOU, QaRcode