Temps de lecture estimé : 1 minute

Directeur général de Paris Entertainment Company

Le 11 février 2024, l’Adidas Arena était inaugurée, quel premier bilan pouvez-vous tirer après une période très riche en évènements ?

Presque un an après son inauguration, c’est un véritable lieu de vie et de destination déjà incontournable à Paris, qui fait se rencontrer musique, sport, culture et lifestyle pour tous. Depuis l’ouverture, une quinzaine de configurations différentes ont été testées et plus de 325 000 billets ont été vendus. Le taux de remplissage est très bon. Côté sport : les matchs du Paris Basketball attirent un public très nombreux, sans doute avec l’effet Euroleague. De même avec l’événement e-sport League Of Legends. Côté musique, tous les concerts de la saison 23/24 étaient complets. Le début de saison 24-25 a vu un enchaînement de concerts avec un excellent taux de remplissage puisque presque tous étaient complets. Concernant les JOP Paris 2024, l’arena a accueilli 4 disciplines, soit 23 jours de compétitions et 300 000 spectateurs se sont pressés dans 2 de nos 3 salles.

Pour la première fois un équipementier accole son nom à une enceinte en France, et pour Adidas c’est une première mondiale avec ce naming, comment les avez-vous convaincus ?

Adidas a été séduit par l’idée de renforcer son ancrage territorial mais aussi par le fait de promouvoir des messages d’inclusivité à travers ce partenariat. L’objectif est de toucher des publics divers, notamment les jeunes et les femmes, tout en impliquant les acteurs associatifs locaux et les écoles. Ce projet leur permet également d’inscrire leur marque dans une dynamique de proximité et d’impact local. Pour Adidas, Paris représente une opportunité unique de s’imposer comme une scène urbaine emblématique, parfaitement alignée avec leur ADN. Ce naming incarne la croisée des chemins entre le sport, le lifestyle et les valeurs communautaires. C’est cette convergence entre leurs ambitions et notre projet qui a rendu la collaboration si évidente. Nous avons pu leur démontrer que cette arena serait bien plus qu’un espace sportif, mais un lieu vivant et porteur de sens, au coeur de la société et des quartiers.