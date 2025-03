Temps de lecture estimé : 1 minute

Le Domaine du Cinquau, fondé en 1617 par la famille De Bétouzet, est un véritable trésor du vignoble du Jurançon. Ancien relais de chasse, situé entre vignes et forêts, il a su traverser les siècles, surmontant crises et guerres, pour devenir une référence dans le paysage viticole.

Malgré des épreuves majeures comme le phylloxéra et les ravages des guerres, le domaine a su renaître de ses cendres, grâce à sa résilience. En 1984, Pierre Saubot, accompagné de sa mère Isabelle, redonne vie à la vigne et participe activement à la création de la Route des Vins de Jurançon, impulsant ainsi une nouvelle dynamique pour le domaine et la région. La modernisation du domaine se poursuit avec la construction d’un chai moderne en 2007, puis l’ouverture d’un théâtre des vignes et d’une salle d’accueil, afin de répondre à l’afflux croissant de visiteurs.

L’arrivée de Germain Laborde en 2010 marque un tournant qualitatif décisif, et en 2022, le domaine obtient la certification biologique de son premier millésime, après trois ans de conversion. Aujourd’hui, le Domaine du Cinquau incarne l’équilibre entre l’héritage familial et l’innovation, attirant chaque année de plus en plus de visiteurs passionnés par ce lieu unique et ses vins exceptionnels.

La cuvée Ambitions millésime 2021, incarne parfaitement la nouvelle dynamique du domaine. Issue des cépages phares de la région, elle met en valeur l’expression unique du terroir. Sa robe dorée exhale un bouquet aromatique complexe et intense, où se mêlent des notes fruitées d’ananas et de mangue, sublimées par des touches florales délicates. En bouche, ce vin séduit par son harmonie, alliant fraîcheur et rondeur avec finesse. Un vin d’exception à découvrir !

Bonne dégustation !