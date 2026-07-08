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« Le talent ne se résume pas à un code postal ! » : c’est, en substance, le message de Talents de France.

Présentée le 30 juin dernier devant un parterre de décideurs politiques, économiques et associatifs, cette initiative, dont la presse s’est fait l’écho, se résume à une ambition à la fois forte et simple : garantir aux habitants des zones rurales, des quartiers populaires et des Outre-mer (soit, au total, 42 % de la population…) une égalité de traitement dans l’accès à l’emploi.

Pas une égalité de papier ou proclamée, mais une égalité de traitement effective, pilotée et mesurée.

Comment ?

Six mois de travaux menés par des experts, décideurs d’entreprises, responsables institutionnels, associatifs et acteurs de l’emploi ont permis d’élaborer 28 préconisations et surtout la charte Talents de France : cinq mesures clés pour permettre aux employeurs, privés comme publics, du grand groupe à la PME, d’avancer concrètement et de manière volontaire sur le chemin d’une meilleure connexion avec les viviers de talents issus des quartiers populaires et des zones rurales de ce pays.

Formation renforcée, pratiques RH renouvelées, objectifs de recrutement quantifiés, mesure clarifiée, etc. : plusieurs entreprises ont déjà décidé de s’en saisir.

Plus de vingt ans après la signature de la Charte de la diversité, il est temps de franchir un nouveau cap. Et de ne plus fuir certaines réalités au risque d’un immense gâchis…

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