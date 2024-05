Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vers un « fonds émeutes » en France ? • On se souvient évidemment des violences urbaines, très intenses, à la suite de la mort du jeune Nahel Merzouk au début de l’été. Pour rappel, les émeutes avaient coûté en juin 2023 pas moins de 730 millions d’euros aux assureurs. Alors la question est légitime : doit-on mettre en place un « fonds émeutes » sur le modèle du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ? Voilà l’une des propositions du rapport parlementaire commandé par le gouvernement sur l’assurabilité des collectivités. À l’initiative de cette solution, Alain Chrétien (maire de Vesoul) et Jean-Yves Dagès (ex-président de Groupama). Un rapport complet sera remis au gouvernement dans les prochaines semaines.

Face à la sédentarité… la solution du tapis roulant au bureau ? • Nous passons en moyenne 7 h 30 assis par jour, estimait en 2018 Attitude Prévention, une association d’assureurs. Et forcément, au-delà des temps de transport et des écrans divertissants le soir… le bureau reste l’un des lieux qui contribue grandement à la sédentarité et au manque d’activité physique. La solution ? un tapis roulant au bureau ! Ou le « walking desk » disent les anglophones, soit le fait d’installer sous son bureau un tapis roulant et ainsi assurer un nombre de pas minimum chaque jour, une recommandation qui émane d’ailleurs des médecins (même si le chiffre de 10 000 pas fait encore débat). « À titre personnel, en l’utilisant au quotidien, j’ai perdu 17 kg au fil des années, j’ai gagné en énergie, en concentration et en espérance de vie ! En dix ans, j’ai parcouru 45 000 kilomètres sur mon tapis, soit plus de l’équivalent du tour de la Terre ! », explique pour Les Échos Start Marc Thouvenin, un ancien ingénieur qui a choisi de monter une entreprise précisément dans ce domaine, ActivUp.

Encadrement des loyers à Paris : de petites économies pour les locataires ! • Soixante-quatre euros. Selon une étude commandée par la Mairie de Paris et présentée fin avril, l’encadrement des loyers à Paris, en vigueur depuis 2019, a permis d’atténuer la hausse des loyers de 64 euros par mois. Dit autrement, selon l’étude, cela représente « une baisse des loyers de 4,2 % par rapport à ce qu’aurait été la situation sans encadrement ». Pour rappel, « à Paris, où 4 annonces sur 10 dépassent le loyer de référence majoré établi en 2022-2023, un signalement peut être effectué auprès de la mairie en utilisant une plateforme dédiée après évaluation via un simulateur », précisent nos confrères de 20 Minutes.

Insolite : cet aéroport déclare n’avoir égaré aucun bagage depuis… 30 ans • On connait le Japon pour la ponctualité de ses trains. Aujourd’hui, c’est aussi sa rigueur dans le transport aérien que nous avons voulu mettre en avant. En outre l’aéroport international du Kansai (KIX), septième du pays en nombre de passagers, affirme n’avoir perdu aucun bagage à cause de son personnel depuis son ouverture en septembre 1994. C’est le « résultat des efforts quotidiens et du travail minutieux de toutes les personnes impliquées, y compris les compagnies aériennes et les sociétés de manutention », explique dans un communiqué l’exploitant aéroportuaire. Sans surprise, l’aéroport, situé sur une île artificielle, a été désigné comme le meilleur du monde pour la livraison des bagages par le dernier classement Skytrax. Les touristes qui comptent se rendre à l’exposition universelle de 2025 (qui aura lieu à Osaka) peuvent voyager l’esprit tranquille…

crédits : shutterstock