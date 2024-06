Vite compris le 6 juin

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La crise de l’habillement ? Pas pour tout le monde ! • Le groupe espagnol Inditex, qui gère entre autres Zara, Bershka et Stradivarius se porte bien. Sur trois mois jusqu’au 30 avril dernier, la société a enregistré des ventes en hausse de 7,1 % sur un an. Le total s’établit à 8,1 milliards d’euros sur la période. « Les collections printemps-été ont été très bien reçues par nos clients », explique Inditex. Le groupe en profite d’ailleurs pour élargir son parc avec 28 nouveaux magasins ouverts sur la période. Sur le seul mois de mai, Inditex annonce avoir enregistré une croissance à 12 %. Une nouvelle preuve que la collection printemps-été que propose le groupe dans ses enseignes reçoit un bon accueil ? Pour l’heure, nous restons encore en attente des chiffres officiels.

David contre Big Mac ! • Un haut tribunal de l’Union européenne a décidé que McDonald’s n’avait plus droit à sa marque « Big Mac » en Europe pour ses produits au poulet. Cette décision part d’un litige qui oppose le géant américain à une chaîne de fast-food irlandaise : Supermac’s. Cette dernière a entamé une stratégie d’expansion en Europe il y a quelques années avant d’être stoppée par McDo qui estimait que les clients seraient confus entre les deux enseignes. S’ensuivent des années d’imbroglios juridiques jusqu’à cette décision : le terme Big Mac n’est plus sous protection conférée à McDo pour les sandwichs au poulet. Supermac’s a donc triomphé et s’en félicite : « Nous savions que c’était David contre Goliath quand nous avons entamé cette bataille. Nous nous réjouissons de ce jugement de bon sens », abonde le directeur Pat McDonagh.

TotalEnergies au Royaume-Uni • TotalEnergies a annoncé mercredi un accord avec le fonds d’investissement EIG pour acquérir l’opérateur de la centrale à gaz West Burton B au Royaume-Uni. Le groupe énergétique français prévoit d’acquérir l’intégralité du capital de West Burton Energy pour 450 millions de livres sterling. Cet investissement s’inscrit dans une stratégie qui vise à compenser « l’intermittence des énergies renouvelables ». La nouvelle centrale de TotalEnergies a une capacité totale de 1,3 gigawatt.

Trois quarts des Français trouvent le droit de succession trop cher • Selon un sondage d’OpinionWay pour Les Echos 74 % des Français jugent les droits de succession trop élevés. Parmi les pistes de réflexions privilégiées par nos concitoyens, ils préconisent la hausse du taux d’imposition pour les tranches plus élevées ainsi que la baisse du montant des abattements dont peuvent bénéficier les héritiers. 35 % des sondés aimeraient aussi une baisse généralisée des taux du barème.

Plus haut historique pour le BNB • La cryptomonnaie de Binance est en apothéose ! Le Binance Coin (BNB) a atteint son record à 712,59 dollars (655,57 euros) mercredi 5 juin. Il porte ainsi la capitalisation de Binance à plus de 100 milliards de dollars. Pour trouver une performance similaire sur le cours du BNB, il faut remonter à 2021. Cette année-là la crypto atteignait 671 dollars. BNB demeure pour l’instant la quatrième plus grosse monnaie virtuelle derrière le tether, l’ether et le bitcoin. Binance, qui a vu son ancien patron condamné en février dernier, n’a pas perdu la confiance de ses investisseurs !

