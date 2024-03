Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le moral des ménages en hausse en mars · C’est un élément positif important à prendre en compte face à la crise que nous traversons. Selon l’Insee, le moral des ménages s’améliore légèrement en mars, à 91 points contre 90 en février. Sans doute peut-on expliquer cette décision par le léger reflux de l’inflation, alors que la part des ménages « considérant que les prix ont augmenté depuis 12 mois » diminue de six points. La prévision des ménages quant à leur capacité d’épargne future s’améliore également, en rebond de trois points.

Lula et Macron annoncent un milliard d’euros pour l’Amazonie · Allier le développement économique aux enjeux climatiques. Prendre en compte la souveraineté des peuples autonomes. Voilà les grands objectifs du plan d’investissement déployé par Lula et Macron au Brésil, cela afin de protéger l’Amazonie. En visite d’État au Brésil, Emmanuel Macron en a profité pour décorer le chef Raoni de la Légion d’honneur : « Oui Raoni, tu as porté ce combat peut-être encore plus loin que d’autres (…). Très modestement je voulais dire que nous continuerons à le mener à tes côtés ».

Semaine de quatre jours dans les ministères · Malgré un déficit qui plonge dans le rouge vif, l’urgence est visiblement « d’améliorer les conditions de travail dans la fonction publique ». Et donc, d’expérimenter dès ce printemps et pour un an la semaine de quatre jours dans les ministères. Un test qui se « fera à effectifs constants » et « sans réduction du temps de travail légal de 1 607 heures par an », insiste la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Notons que cette expérimentation se fera sur la base du « volontariat ».

La Cour des Comptes veut la fin du « crédit d’impôt emploi à domicile » · Il faut faire des économies. Ainsi, la Cour des Comptes propose la suppression de la TVA à taux réduit pour les activités de soutien scolaire, de ménage ou de menus travaux réalisés à domicile. Au lieu du taux habituel de la TVA (20 %) ce secteur bénéficie pour l’heure de conditions préférentielles, entre 5 % et 10 % selon les activités. En bref, la Cour des Comptes propose de supprimer cet avantage fiscal à l’exception des tâches relevant du soin à domicile, par exemple vis-à-vis des personnes âgées et/ou handicapées.

Budget qui dérape : vers une motion de censure Ciotti ? · Le président des Républicains veut montrer qu’il ne mange pas dans la main d’Emmanuel Macron. Face au déficit catastrophique (+ 5,5 %) Eric Ciotti menace sur BFM TV : « L’hypothèse d’une motion de censure est sur la table, très clairement ». Le député des Alpes-Maritimes poursuit, visiblement excédé : « Je crois qu’aujourd’hui on ne peut pas continuer dans cette situation, dans cette dérive qui met en péril l’avenir de notre nation ». Bruno Le Maire est donc prévenu : il doit trouver une solution avant le vote du budget, prévu à l’automne…

crédits : shutterstock